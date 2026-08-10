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جزئیات جدید از پرونده جنایت مدرسه میناب

دادستان کل کشور گفت: دادستان شهرستان میناب و مقامات قضایی ارشد استان هرمزگان از همان دقایق ابتدایی وقوع جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب، اقدامات و پیگیری‌های مقدماتی را انجام دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۱۰
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دادستان کل کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور امروز دوشنبه ۱۹ مرداد، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قبال پرونده جنایتِ مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: دادستان شهرستان میناب و مقامات قضایی ارشد استان هرمزگان از همان دقایق ابتدایی وقوع جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب، اقدامات و پیگیری‌های مقدماتی را انجام دادند؛ به استناد ماده ۳۱۶ آیین دادرسی کیفری، از این حیث که متهمین پرونده این جنایت از اتباع بیگانه هستند (۷۳ متهم تبعه آمریکا و ۲۳ متهم تبعه رژیم صهیونیستی)، این پرونده در یکی از شعب ویژه دادسرای تهران در حال رسیدگی است و قرار نهایی آن نیز به زودی صادر خواهد شد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از جمله اقدامات خوبی که طی ایام اخیر با همکاری وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان ثبت اسناد و املاک صورت گرفت، «شناسایی معاندینِ فعال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» و «کنترل وکالت‌نامه‌های این افراد برای انتقال اموال‌شان» بود که در نتیجه آن، تعداد قابل توجهی از این افراد شناسایی شدند.

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معاندین دادستان مدرسه میناب اموال
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tabnak.ir/005pN0