هزینه سنگین جنگ ایران و آمریکا برای زلنسکی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خالی‌شدن ذخایر موشکی سامانه‌های پدافندی «پاتریوت» در جنگ تحمیلی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اوکراین را نیز گرفتار کرد. شبکه «بلومبرگ» روز دوشنبه گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با درخواست کی‌یف برای ارسال موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافندی «پاتریوت» مخالفت کرده است. در این گزارش آمده است: «کمبود موشک‌های آمریکایی به اوکراین آسیب می‌رساند، کشوری که امیدوار بود با پول اروپا سلاح‌های آمریکایی بیشتری خریداری کند».

بلومبرگ توضیح داد که اکنون دیگر هیچ سلاح آمریکایی در اوکراین نمی‌ماند، یا تعداد کمی از آنها باقی خواهد ماند. گفته می‌شود که ترامپ طی جلسه‌ای در کاخ سفید، درخواست «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین برای تأمین موشک‌های رهگیر اضافی برای سامانه موشکی پاتریوت به کیف را رد کرده است. به گزارش بلومبر، ترامپ دلیل این تصمیم خود را کمبود موشک‌های خود آمریکا و استفاده از آنها در جنگ تحمیلی علیه ایران عنوان کرد.