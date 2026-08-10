پیش بینی بورس امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵

بازار سهام در معاملات روز یکشنبه شاهد رشد ۳۹ هزار و ۶۲۳ واحدی شاخص کل بود و این نماگر با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۵ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۶۰ واحد رسید. با این حال، بررسی جریان نقدینگی و وضعیت کلی نمادها تصویری متفاوت از صرفاً رشد شاخص کل ارائه می‌دهد. در حالی که شاخص کل در محدوده مثبت قرار گرفت، ۶.۹ همت پول حقیقی از معاملات خرد بازار سهام خارج شد. بورس امروز به کدام سمت خواهد رفت؟

به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، بازار سهام در معاملات روز یکشنبه شاهد رشد ۳۹ هزار و ۶۲۳ واحدی شاخص کل بود و این نماگر با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۵ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۶۰ واحد رسید. با این حال، بررسی جریان نقدینگی و وضعیت کلی نمادها تصویری متفاوت از صرفاً رشد شاخص کل ارائه می‌دهد.

در حالی که شاخص کل در محدوده مثبت قرار گرفت، ۶.۹ همت پول حقیقی از معاملات خرد بازار سهام خارج شد. از سوی دیگر، شاخص هم‌وزن تنها ۰.۰۲ درصد رشد کرد و تعداد نمادهای منفی با ۵۵۸ نماد، به شکل محسوسی بیشتر از نمادهای مثبت با ۳۶۵ نماد بود.

به این ترتیب، می‌توان گفت رشد روز یکشنبه بورس بیشتر تحت تأثیر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز رخ داده و هنوز فراگیری لازم در کلیت بازار مشاهده نمی‌شود.

شاخص کل صعود کرد، اما بدنه بازار همراه نشد

شاخص کل روز یکشنبه با رشد ۰.۷۲ درصدی عملکرد قدرتمندی داشت، اما شاخص هم‌وزن تقریباً بدون تغییر باقی ماند. این واگرایی یکی از مهم‌ترین نکات معاملات روز یکشنبه است.

از مجموع ۹۲۲ نماد مورد پایش، تنها ۳۶۵ نماد مثبت بودند، در حالی که ۵۵۸ نماد در محدوده منفی معامله شدند. همچنین ۲۱۶ نماد صف خرید و ۲۶۰ نماد صف فروش داشتند.

شاخص وضعیت شاخص کل ۵,۵۵۹,۹۶۰ واحد تغییر شاخص کل +۳۹,۶۲۳ واحد رشد شاخص کل +۰.۷۲٪ شاخص هم‌وزن ۱,۵۷۳,۸۵۰ واحد رشد هم‌وزن +۰.۰۲٪ شاخص کل فرابورس ۴۵,۰۵۳ واحد نمادهای مثبت ۳۶۵ نمادهای منفی ۵۵۸

این ترکیب نشان می‌دهد رشد شاخص کل را نمی‌توان به‌تنهایی به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود عمومی بازار تفسیر کرد.

خروج ۶.۹ همتی پول حقیقی؛ مهم‌ترین سیگنال معاملات

یکی از مهم‌ترین اتفاقات روز یکشنبه، خروج ۶.۹ همت پول حقیقی از معاملات خرد بود.

در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۱.۲ همت مواجه شدند و صندوق‌های کالایی ورود ۹۴.۵ میلیارد تومانی پول را ثبت کردند.

در بازار سهام، بیشترین خروج پول حقیقی از گروه صندوق‌ها با ۲.۵ همت ثبت شد و پس از آن خودرو با ۰.۹ همت، شیمیایی با ۷۲۷.۶ میلیارد تومان، چندرشته‌ای صنعتی با ۷۲۴.۱ میلیارد تومان و نفتی با ۷۰۰.۲ میلیارد تومان قرار گرفتند.

این ارقام نشان می‌دهد که با وجود رشد شاخص کل، جریان پول حقیقی در سطح کلی بازار هنوز تأییدکننده یک موج فراگیر صعودی نیست.

فولاد و فملی؛ مقصد بخشی از نقدینگی حقیقی

در میان نمادها، فولاد با ورود حدود ۱ همت پول حقیقی در صدر قرار گرفت. پس از آن فملی با ۳۹۳.۸ میلیارد تومان، وتجارت با ۲۶۵.۷ میلیارد تومان، عیار با ۱۸۹.۵ میلیارد تومان و اطلس با ۱۶۷.۵ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.

نکته مهم آن است که فولاد با وجود ورود سنگین پول حقیقی، در آخرین معامله ۱.۸ درصد منفی بود. این موضوع نشان می‌دهد ورود پول حقیقی الزاماً به معنای رشد قیمت در همان روز نیست و باید رفتار عرضه و تقاضا در کنار جریان نقدینگی بررسی شود.

در سمت مقابل، شستا با ۶۲۶.۴ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین خروج را داشت. خودرو، اهرم، وبملت، شتران و شپنا نیز در رتبه‌های بعدی خروج پول قرار گرفتند.

فلزات تنها گروه بزرگ با ورود قابل توجه پول حقیقی

در سطح صنایع، گروه فلزات با ۹۰۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در صدر قرار گرفت. ارزش معاملات این گروه ۵.۵ همت و قدرت خرید آن برابر با یک گزارش شده است.

در مقابل، خروج پول از گروه‌های مختلف قابل توجه بود:

گروه ورود/خروج پول حقیقی فلزات +۰.۹ همت صندوق -۲.۵ همت خودرو -۰.۹ همت شیمیایی -۷۲۷.۶ میلیارد تومان چندرشته‌ای -۷۲۴.۱ میلیارد تومان نفتی -۷۰۰.۲ میلیارد تومان زراعت -۲۷۳.۹ میلیارد تومان سیمان -۲۴۵.۶ میلیارد تومان دارویی -۲۱۴.۹ میلیارد تومان غذایی -۲۰۲ میلیارد تومان کانه فلزی -۱۹۰.۲ میلیارد تومان بانک -۱۷۵.۲ میلیارد تومان

در نتیجه، ورود پول به فلزات در مقابل خروج سنگین از چند صنعت مهم بازار قرار گرفته است.

ارزش معاملات بالا؛ اما تقاضا هنوز شکننده است

ارزش معاملات خرد روز یکشنبه به ۶۵.۸ همت رسید که رقم قابل توجهی است. ارزش سفارش‌های خرید نیز ۴.۵ همت و سفارش‌های فروش ۱.۹ همت گزارش شده است.

با این حال، تعداد بالاتر نمادهای منفی و خروج پول حقیقی نشان می‌دهد که بخشی از این ارزش معاملات ناشی از جابجایی سنگین نقدینگی میان نمادها و خروج سرمایه‌گذاران حقیقی بوده است.

در بین نمادها، فولاد با ۳ همت، عیار با ۲.۷ همت، اهرم با ۲.۲ همت، وبملت و وتجارت هر کدام با حدود ۲.۱ همت، بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.

فولاد؛ مهم‌ترین نماد معاملات روز یکشنبه

فولاد روز یکشنبه همزمان در چند شاخص معاملاتی در صدر قرار گرفت:

حدود ۳ همت ارزش معاملات

۱ همت ورود پول حقیقی

حدود ۲.۳ همت ارزش خرید حقیقی

حجم معاملات ۱۳ میلیارد سهم

قیمت آخرین معامله ۱.۸ درصد منفی

این ترکیب نشان می‌دهد فولاد در مرکز توجه نقدینگی بازار قرار داشته است؛ هرچند فشار عرضه مانع از مثبت‌شدن قیمت آخرین معامله شده است.

فملی نیز با ۳۹۳.۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی و وتجارت با ۲۶۵.۷ میلیارد تومان در میان مقاصد اصلی نقدینگی حقیقی قرار داشتند.

خروج پول از شستا، خودرو و نمادهای پالایشی

در سمت مقابل، شستا با خروج ۶۲۶.۴ میلیارد تومان پول حقیقی در صدر قرار گرفت. خودرو با ۴۴۸.۷ میلیارد تومان و اهرم با ۲۹۷ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی بودند.

در نمادهای پالایشی نیز خروج پول قابل توجهی مشاهده شد؛ شتران ۲۸۶.۳ میلیارد تومان، شپنا ۲۸۱.۷ میلیارد تومان و پالایش ۹۲.۸ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند.

این وضعیت در کنار منفی‌شدن قیمت برخی از این نمادها، نشان‌دهنده فشار عرضه در بخشی از گروه‌های بزرگ بازار است.

قدرت خریداران در برخی نمادها بسیار بالا بود

در بخش قدرت خرید حقیقی، پیزد با قدرت خرید ۹۶ در صدر قرار گرفت. دسبحان با ۷۶ و مهرگان با ۲۲ در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

همچنین مهرگان با سرانه خرید ۸۱۳.۴ میلیون تومان یکی از مهم‌ترین نمادهای این بخش بود. آلکان نیز با سرانه خرید ۱.۱ میلیارد تومان بالاترین سرانه خرید ثبت‌شده در جدول را داشت.

البته در تفسیر این اعداد باید توجه داشت که قدرت خرید بالا در یک نماد الزاماً به معنای وجود تقاضای پایدار در کل بازار نیست و بهتر است همراه با ارزش معاملات، حجم معاملات و جریان ورود پول بررسی شود.

از مثبت به منفی؛ هشدار مهم برای معاملات

یکی از مهم‌ترین داده‌های معاملاتی روز یکشنبه، تعداد بالای نمادهایی بود که از محدوده مثبت به منفی رفتند.

طبق داده‌های بازار، ۴۴۱ نماد از مثبت به منفی تغییر وضعیت دادند؛ در حالی که تنها ۱۴ نماد از منفی به مثبت حرکت کردند.

این اختلاف بسیار چشمگیر است و نشان می‌دهد فشار عرضه در جریان معاملات افزایش یافته و بخشی از تقاضای ابتدای بازار در ادامه معاملات عقب‌نشینی کرده است.

در میان نمادهایی که از مثبت به منفی رفتند، پارس، شراز، ساربیل، سیستم، دتماد، شوینده، فارما کیان، پتروآبان و چندین نماد دیگر قرار داشتند.

جمع‌بندی؛ رشد شاخص کل هنوز به معنی تأیید موج صعودی نیست

معاملات روز یکشنبه بورس یک پیام دوگانه داشت. از یک سو شاخص کل با رشد ۰.۷۲ درصدی به محدوده ۵.۵۶ میلیون واحد رسید و ارزش معاملات خرد نیز در سطح ۶۵.۸ همت قرار گرفت. از سوی دیگر، ۶.۹ همت پول حقیقی از بازار خارج شد، شاخص هم‌وزن تقریباً بدون تغییر ماند و تعداد نمادهای منفی به شکل محسوسی بیشتر از نمادهای مثبت بود.

در واقع، بازار روز یکشنبه بیشتر شبیه بازاری بود که شاخص کل آن توسط چند نماد بزرگ حمایت شده، اما بدنه بازار هنوز قدرت همراهی با این رشد را ندارد.

در چنین شرایطی، برای ارزیابی تداوم روند صعودی باید سه متغیر بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار گیرد: بازگشت ورود پول حقیقی، بهبود عملکرد شاخص هم‌وزن و کاهش تعداد نمادهای منفی و صف‌های فروش.

تا زمانی که این نشانه‌ها در کنار رشد شاخص کل ظاهر نشوند، نمی‌توان صرفاً بر مبنای افزایش شاخص کل، از شکل‌گیری یک موج صعودی فراگیر در بورس سخن گفت.