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بانک سپه در محاصره ابهام و مخفی کاری!

دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟

مدیریت بانک سپه درباره کندی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات ۱۳.۷ هزار میلیارد تومانی کارکنان و توقف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان چه پاسخی دارد؟
کد خبر: ۱۳۸۹۰۱۵
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7802 بازدید
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۳۸
آیت ابراهیمی بانک سپه

با عبور از نیمه تابستان، شمار زیادی از جوانان متقاضی وام ازدواج و سرپرستان خانوار متقاضی تسهیلات فرزندآوری همچنان در صف برخی بانک‌ها منتظر مانده‌اند؛ صف‌هایی که به‌جای کوتاه‌تر شدن، برای بسیاری از متقاضیان به مسیری فرسایشی میان ثبت‌نام، معرفی ضامن، مراجعه مکرر به شعب و انتظار برای تأیید نهایی تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در این میان، عملکرد بانک سپه با انتقادهای جدی همراه است؛ بانکی که آمار رسمی آن از فاصله معنادار میان تعداد تسهیلات پرداخت‌شده و جمعیت متقاضیان در صف حکایت دارد.

شماری از شهروندان و مخاطبان تابناک از پاسخ‌گو نبودن مسئولان برخی شعب بانک سپه، سخت‌گیری در پذیرش ضامن و ایجاد موانع متعدد در فرایند تکمیل پرونده خبر داده‌اند. این روایت‌ها زمانی تأمل‌برانگیزتر می‌شود که در کنار داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی قرار گیرد؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد مسئله صرفاً نارضایتی چند مراجعه‌کننده نیست و با یک صف گسترده و انباشته روبه‌رو هستیم.

بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صف وام خردِ بانک سپه

براساس آخرین آمار اعلام‌شده بانک مرکزی، بانک سپه از ابتدای سال تا پایان خرداد، یعنی در سه‌ماهه نخست سال، تنها به ۵ هزار و ۸۴۷ متقاضی وام ازدواج پرداخت کرده است. در مقابل، ۴۴ هزار و ۴۹۶ نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات باقی مانده‌اند؛ جوانانی که برخی از آنان هفته‌ها یا ماه‌ها برای دریافت وامی انتظار می‌کشند که باید یکی از ابزارهای حمایت از تشکیل خانواده باشد.

وضعیت در بخش تسهیلات فرزندآوری حتی نگران‌کننده‌تر است. بانک سپه در همین دوره فقط به ۳ هزار و ۳۵۴ متقاضی وام پرداخت کرده، حال آنکه ۵۶ هزار و ۹۴۷ نفر در صف مانده‌اند. به این ترتیب، مجموع متقاضیان در انتظار وام ازدواج و فرزندآوری در این بانک به ۱۰۱ هزار و ۴۴۳ نفر رسیده است؛ عددی که عملکرد مدیریت بانک در اجرای تکالیف اعتباری و نحوه هدایت منابع را با پرسش جدی مواجه می‌کند.

مخفی کاری بانک سپه در انتشار وام های میلیاردی و بدهکاران خاص

ابهام زمانی پررنگ‌تر می‌شود که عملکرد بانک سپه در حوزه شفافیت تسهیلات کلان نیز بررسی شود. این بانک برخلاف بسیاری از بانک‌ها، نه تنها از ابتدای سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ خود را منتشر نکرده بلکه آخرین باری که این آمار در دسترس مردم و رسانه ها قرار گرفته بود مربوط به اسفند ۱۴۰۳ است!

انتشار این اطلاعات صرفاً یک اقدام داوطلبانه یا تبلیغاتی نیست، بلکه در چارچوب الزامات شفافیت شبکه بانکی قرار دارد. با این حال، آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه تاکنون توضیح روشنی درباره علت توقف انتشار این داده‌ها ارائه نکرده است و سیاست سکوت در پیش گرفته است، این در حالی است مردم حق دارند بدانند در این بانک چه اتفاقی افتاده و چه شرکت ها و اشخاصی به وام های میلیاردی و نجومی بانک سپه دسترسی پیدا کرده اند. هرچند ناگفته نماند که در همان آخرین آمار، ثبت بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول در بانک سپه نگرانی های جدی به دنبال داشته است؛ بدهی‌هایی که طبق تعریف بانکی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت آن‌ها گذشته و شانس وصول آن‌ها بسیار پایین ارزیابی می‌شود و رشد چنین مطالباتی، معمولا نشانه‌ای از ضعف در اعتبارسنجی، نظارت ناکافی بر مصرف تسهیلات یا تمرکز منابع بانکی در اختیار گروه‌های خاص است؛ مسائلی که مستقیما به شیوه مدیریت بانک بازمی‌گردد.

هزاران میلیارد تومان وام برای کارکنان و هیئت مدیره بانک سپه

در سوی دیگر ماجرا، آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک سپه قرار دارد. طبق اطلاعات رسمی بانک مرکزی، این بانک در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجموعا بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک تسهیلات با شرایط ویژه نظیر نرخ سود جذاب و ... پرداخت کرده است. چنین رقمی در دوره‌ای بوده که ارزش اسمی و قدرت خرید منابع بانکی با توجه به جهش ارزی، به‌مراتب بیشتر از امروز بوده است.

دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟

دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟

البته مقایسه وام‌های کارکنان با تسهیلات تکلیفی، بدون بررسی تعداد دریافت‌کنندگان، متوسط مبلغ، نرخ سود، دوره بازپرداخت و کیفیت وثایق، به‌تنهایی برای داوری نهایی کافی نیست؛ اما خودداری بانک از انتشار جزئیات و پافشاری بر مخفی کاری، دامنه ابهام‌ها را گسترده‌تر می‌کند. وقتی بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام‌های خرد در صف هستند، مدیریت بانک باید درباره سرعت پرداخت، نحوه پذیرش ضامن، سهم شعب و اولویت‌بندی منابع توضیح دقیق و مستند ارائه دهد.

اکنون انتظار می‌رود آیت‌الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه که از دولت قبل تاکنون سکان این بانک را در اختیار دارد، به‌طور شفاف پاسخ دهد: برنامه بانک برای کاهش صف متقاضیان چیست؟ چرا اطلاعات تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ منتشر نمی‌شود؟ و تسهیلات پرداختی به کارکنان با چه شرایطی اختصاص یافته است؟

ادامه سکوت، نه‌تنها ابهام‌ها را برطرف نمی‌کند، بلکه این تصور را تقویت خواهد کرد که در بانک سپه، مسیر دریافت اعتبار برای کارکنان و مشتریان ویژه هموارتر از راهی است که مردم عادی برای چند ده میلیون تومان وام طی می‌کنند.

 

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برچسب ها
بانک سپه بانک مرکزی وام ازدواج وام فرزندآوری آیت الله ابراهیمی ضامن وام شعب بانک سپه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳۸
کارشناس بانکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
89
پاسخ
یکی از داغون ترین بانک هاست. نه کسی درست جواب مشتری را میده و نه خدمات کارت راه میفته. همراه بانکش که خیلی فشل و ضعیفه... روز به روز به زیان دهی بانک سپه داره اضافه میشه و این وسط پاداش و حقوق های نجومی برقراره

من موندم چطوریه که دولت عوض شده ولی این آقای آیت الله از بانک سپه کنار گذاشته نمیشه؟؟؟ دولت شعار شایسته سالاری را برای چی داد؟ آقای رئیس جمهور؛ آقای مدنی زاده، آقای همتی لطفا اعتماد مردم به دولت را نابود نکنید و مهره های سفارشی مانده از دولت قبل را به قید فوریت برکنار کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
خوشم میاد ازت تابناک شجاع
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
بانک خوبی نیست و نباید پول اونجا گذاشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
55
پاسخ
عزیزان در بانک سپه مشغول چه کاری هستن؟ از دوره جنگ 12 روزه تا خود امروز چند تا از قسطهای پرداختی من گم شده در سیستم بانکی! بیش از یک سال هست که مراجعه دارم به انواع شعب و انواع و اقسام نامه نگاری ها و ارائه رسیدهای واریز و هنوز که هنوزه مشکل بر طرف نشده و تا پول به حسابم میاد به اشتباه برداشت میکنه از حسابم.

واقعا کارتون پاداش هم داره!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
کوتاه نیا شکایت کن دیوانعدالت اداری
کارمندبانک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
دروغ میگه چندقسط پرداخت نکردرییس بانک هم گفت خودیه اقساط رابخشید
مهرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
6
76
پاسخ
کلا همه بانکها اول بفکر مدیران و پرسنل خودشون هستن . اکثرا ماشینهای خوب و صاحب خانه و ویلا هستن وام سفر و ... بماند. کلا بانها برای خودشون و رفاه پرسنل هستند نه خدمت به مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
5
59
پاسخ
یکی از آشنایان ، رئیس بانک صادرات بود..بازنشسته شد..بازپرداخت وامهاش بخشیده شد!! جالبه بدونید مدرک ایشون دیپلمه...در بهترین نقطه شهر هم خونه دارند!!!
پاسخ ها
هادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تا جایی که می دانم این گفته صحیح نیست، وام های همکاران بانکی در بانک صادرات بخشیده نشده و همکاران بازنشسته دارن اقساط شون رو پرداخت می کنند.چرا خبر کذب پخش می کنید؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
متاسفانه خبر کاملا دروغ است.
هیچ وامی پس از بازنشستگی پرسنل بانک‌ها بخشیده نمی‌شود و حتی در صورت فوت کارمند اگر از بیمه عمر و حقوق بازماندگان و مستمری بگیران قابل پرداخت نباشد از وثیقه ملکی در رهن بانک تسویه خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
52
پاسخ
نهادهای نظارتی و بازرسی و اطلاعات ورود میکنن؟ بخدا مردم راضی نیستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
واقعا چرا با این افراد برخورد نمیشه؟!!!!!
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
18
10
پاسخ
چرا آقای حسن روحانی به اجبار حقوق نیروهای مسلح را به بانک سپه انتقال داد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
24
پاسخ
قابل توجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که هر دم برای وام ازدواج و فرزند آوری و مسکن ملی از کمبود منابع شکایت دارند ولی برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها حرفی برای گفتن ندارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
8
30
پاسخ
مزایا و حقوق های بانکی ها چرا باید از یک کارمند اموزش و پرورش چندبرابر بیشتر باشد. ظلم و. بی عدالتی تا کی؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
ساعات کار پرسنل بانک در شرایط عادی 45 ساعت میباشد و در مقابل ساعت کار یک معلم یا دبیر 24 ساعت است، ضمن آنکه سختی کار و مسئولیت مترتب بر کار بانک را نیز باید در نظر گرفت.
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
برای اینکه آموزش وپرورش کلا در دوازده سال فقط خواندن ونوشتن یاد می دهد و جدیدا هم کلا به خاطر آب برق گاز همیشه تعطیله کلا آموزش و پرورش در کشور ما تعطیل بشه بهتره دانشگاه ها هم که اکثرا بدون کنکور دارند دانشجو می گیرند هرکی رسید به ۱۸سال خواندن نوشتن بلد باشه می تونه بدون کنکور بره دانشگاه کلا آموزش و پرورش را تعطیل کنید بودجه را خرج امور خیریه کنید بهتره
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
26
پاسخ
بالاخره بانک مخصوص یه ارگان خاص هست بعد کسی هم نمیتونه بهش بگه بالا چشت ابرو هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
کارکنان ارگان خاص هم رضایت ندارند!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اصلا خصوصی سازی کردند همه سازمانها و مراکز عمده دولتی را تا بتوانند راحتتر مقررات دولتی را زیر پا بگذارند برای سواستفاده ها و کسی حساب کتاب نکنه وگرنه اینه معنی خصوصی سازی؟
هیچکس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
28
پاسخ
سوال اینجاست ایا برکناری کفایت میکنه و یا مجازات هم مشمول این گونه افرا میشه؟ رفتار این این افراد که کم هم نیستند، باعث بدبینی اکثریت جامعه به حاکمیت میشه و مردم رو ناامید میکنه با این افراد و امثالهم باید برخورد جدی و قانونی بشه و نتیجه به اطلاع عموم برسه و نیاز هست این موارد تا حصول نتیجه توسط رسانه منتشر کننده پیگیری بشه. ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
برکناری ها را بررسی فرمایید 99 درصدشون سمت بالاتر رفتند
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