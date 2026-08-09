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کد خبر:۱۳۸۸۹۸۶
کد خبر:۱۳۸۸۹۸۶
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نظرات: ۲
نبض خبر

نگرانی وزیر اسرائیل از پیمان عربستان، ترکیه و پاکستانی+زیرنویس

آمیحای شیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل در مصاحبه با شبکه آی 24 نیوز، با اشاره به نزدیکی عربستان سعودی به ترکیه و همکاری‌های دفاعی ریاض با پاکستان در چارچوب توافق به سه جانبه این روند را «بسیار خطرناک و نگران‌کننده» توصیف کرد. شیکلی گفت عربستان پیش‌تر در قبال تقابل اسرائیل و ترکیه موضعی بینابینی داشت، اما حرکت ریاض به سمت آنکارا از دید او معادلات را تغییر می‌دهد. وی ترکیه را در «رویارویی مستقیم» با اسرائیل دانست و مدعی شد این تقابل ممکن است پیامدهای سنگینی در مدیترانه و جبهه سوریه داشته باشد. او همچنین احمد الشرع (جولانی) را «نیروی نیابتی ترکیه» خواند. این وزیر اسرائیلی در ادامه گفت چنین شرایطی اسرائیل را وادار می‌کند ائتلاف‌های خود با یونان، قبرس، امارات متحده عربی و سومالی‌لند را عمیق‌تر کند و این تحولات را بخشی از چالش‌های منطقه‌ای اسرائیل در دهه آینده دانست. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر پیمان مکه پیمان دفاعی مشترک ترکیه، عربستان و پاکستان ویدیو عربستان ترکیه پاکستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
1
پاسخ
تحلیل درستی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
3
پاسخ
نترس بابا اینا کبریت بی خطرن چیز ندارن. فکر کن ترکیه با اسرائیل جنگ کنه؟؟؟!!!! همش شو و نمایشه
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