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نگرانی وزیر اسرائیل از پیمان عربستان، ترکیه و پاکستانی+زیرنویس
آمیحای شیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل در مصاحبه با شبکه آی 24 نیوز، با اشاره به نزدیکی عربستان سعودی به ترکیه و همکاریهای دفاعی ریاض با پاکستان در چارچوب توافق به سه جانبه این روند را «بسیار خطرناک و نگرانکننده» توصیف کرد. شیکلی گفت عربستان پیشتر در قبال تقابل اسرائیل و ترکیه موضعی بینابینی داشت، اما حرکت ریاض به سمت آنکارا از دید او معادلات را تغییر میدهد. وی ترکیه را در «رویارویی مستقیم» با اسرائیل دانست و مدعی شد این تقابل ممکن است پیامدهای سنگینی در مدیترانه و جبهه سوریه داشته باشد. او همچنین احمد الشرع (جولانی) را «نیروی نیابتی ترکیه» خواند. این وزیر اسرائیلی در ادامه گفت چنین شرایطی اسرائیل را وادار میکند ائتلافهای خود با یونان، قبرس، امارات متحده عربی و سومالیلند را عمیقتر کند و این تحولات را بخشی از چالشهای منطقهای اسرائیل در دهه آینده دانست. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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