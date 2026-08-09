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مالکی در گفت‌و‌گو با تابناک:

آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد رد پا در توافق ایران و عمان بودند / بررسی مصادیق طرح اقدام راهبردی تنگه هرمز در مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تشریح آخرین وضعیت توافق ایران و عمان، گفت: آمریکایی‌ها از ابتدا به دنبال ایجاد ردپا در این توافق بودند، اما ایران با این موضوع مخالفت کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۷۳
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9252 بازدید
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آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد رد پا در توافق ایران و عمان بودند / بررسی مصادیق طرح اقدام راهبردی تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت توافق ایران و عمان و برداشت‌های متفاوتی که از این توافق مطرح می‌شود، اظهار کرد: توافق ایران و عمان به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود، هرچند آمریکایی‌ها در مسیر آن کارشکنی می‌کنند.

آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد رد پا در توافق ایران و عمان بودند

  • وی افزود: آمریکایی‌ها از ابتدا به دنبال این بودند که در این توافق و جلسات مربوط به آن حضور داشته باشند و به نوعی ردپای آنها در توافقنامه وجود داشته باشد، اما ایران با این موضوع مخالفت کرد. ما می‌دانیم که طرف های عمانی تحت فشار آمریکایی‌ها هستند و آنها به هر حال موانعی ایجاد می‌کنند، اما توافقنامه‌ای که در نهایت عملی شود، به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

مخالفت ایران با اصرار آمریکایی‌ها در خصوص کریدور جنوبی تنگه هرمز

مالکی ادامه داد: معنای این توافق آن است که دو کشور به یک اجماع برسند که یک مسیر مشترک را در نظر بگیرند و بر اساس آن عمل کنند. اصرار آمریکایی‌ها بر کریدور جنوبی، که در آب‌های سرزمینی عمان قرار دارد، از موضوعات مورد اختلاف بود و ایران با آن مخالفت کرد. تا کنون نیز عمان با ما همراه بوده است.

عمان در ابتدا نسبت به درخواست ایران گارد گرفته بود

عمان نسبت به گذشته نرم‌تر شده است. در جلسات اولیه، آنها قدری در برابر این طرح گارد گرفته بودند و بر این نظر بودند که بتوانند هر اقدامی را که خواستند در آب‌های سرزمینی خود انجام دهند، اما این موضوع با مقاومت ایران روبه‌رو شد و نهایتاً آنها پذیرفتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: عمان نسبت به گذشته نرم‌تر شده است. در جلسات اولیه، آنها قدری در برابر این طرح گارد گرفته بودند و بر این نظر بودند که بتوانند هر اقدامی را که خواستند در آب‌های سرزمینی خود انجام دهند، اما این موضوع با مقاومت ایران روبه‌رو شد و نهایتاً آنها پذیرفتند.

توافق ایران و عمان یک شکست سیاسی برای آمریکا است

وی گفت: امیدواریم این موضوع به یک اجماع نهایی برسد. اگر این اجماع نهایی حاصل شود، یک شکست سیاسی برای آمریکایی‌ها خواهد بود؛ چراکه در واقع دو کشوری که دارای سرزمین در محدوده تنگه هرمز هستند، اجازه ندادند کشوری تاریخی مثل آمریکا وارد این موضوع شود.

آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد رد پا در توافق ایران و عمان بودند / بررسی مصادیق طرح اقدام راهبردی تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی

تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی

مالکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به حساسیت موضوع تنگه هرمز و شرایط ایجادشده در پی محاصره این تنگه توسط آمریکایی‌ها و دفاع نیروهای مسلح ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز اظهار کرد: با توجه به فرمایشات رهبر شهید و رهبر فعلی، جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به تنگه هرمز و حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود، قانون مجلس را اعمال کند.

وی افزود: بر همین اساس، مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فراخوانی را از دستگاه‌های مختلف کشور، چه در حوزه نظامی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، چه در حوزه امنیتی و همچنین دستگاه‌ها و سازمان‌هایی مانند بنادر که نقش اساسی در این زمینه دارند، انجام داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این دستگاه‌ها پیشنهادات خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند و تاکنون چند جلسه میان اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شده است. نهایتاً امروز کلیات این طرح به تصویب رسید.

تصویب کلیات اقدام راهبردی تنگه هرمز به چه معناست؟

  • مالکی تأکید کرد: تصویب کلیات این طرح به این معناست که ما باید حاکمیت خودمان را بر آب‌های سرزمینی و تنگه هرمز و خلیج فارس داشته باشیم و این حاکمیت را اعمال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مصادیق این طرح از فردا و در نخستین جلسه کمیسیون امنیت ملی، به‌صورت موضوع به موضوع و بند به بند مطرح خواهد شد و در آنجا نقطه‌نظرات و پیشنهادات برخی از اعضای کمیسیون نیز قطعاً اعمال خواهد شد.

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برچسب ها
فداحسین مالکی کمیسیون امنیت ملی مجلس تنگه هرمز خبر فوری تابناک عمان ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ماشالله خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
2
پاسخ
در مورد جایگزین های تنگه هرمز پروژه های زیادی هست ولی نکته مهم در مورد این پروژه ها هست که ؛
همه این پروژه ها که از طریق کشورهای ترکیه ، سوریه ، عربستان، دبی ، ابوظبی ، فجیره ، عمان در دست مطالعه و اجرا هستند از سرزمینهایی می گذرند که با هم دیگر مشکلات سیاسی ، قومی ، ایدئولوژیک و ارضی و ... دارند
تنگه هرمز هیچگونه جایگزینی ندارد ، مگر اینکه امراتوری عثمانی دوباره احیا شود که احتمال آن صفر هست چون همین اختلافات بود که امپراتوری عثمانی را از بین برد
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
5
پاسخ
تنگه مهم است چون ما هیچ چیزی جز این امتیاز رو برای چانه زنی با آمریکا برای شل کردن تحریم هامون نداریم
نمیشه تنگه باز باشه و ایران محاصره و تحریم
عجب
|
United States of America
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
3
پاسخ
رد پا و مد پا را ول کن. در تمامی نقاط حساس کشور و در میان کوه ها و شاهراه ها و اتوبان های اصلی و هر جایی که احتمال نشست و برخواست هواپیما هست تک تیر انداز در گرو های 50 نفری مستقر شوند و اماده درگیری با نیروهای ویژه انها شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
3
پاسخ
قمارباز دنبال باج گیری در مذاکرات تا به عنوان‌امتیاز و موفقیت برای انتخابات کنگره استفاده کنه
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