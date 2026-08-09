پیگیری مجلسی ها و سازمان بازرسی برای عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی جدی تر از همیشه شده است اما همچنان این کارشناسان معطل عضویت هستند.

پرونده عریض و طویل نظام پزشکی کارشناسان علوم آزمایشگاهی وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، شدت مکاتبات نمایندگان مجلس درباره عضویت علوم آزمایشگاهی ها در نظام پزشکی، ، حساسیت سازمان بازرسی کشور را هم نسبت به این پرونده برانگیخته است.

سال گذشته سازمان بازرسی با ارسال چندین نامه به وزارت بهداشت ،خواهان پاسخگویی نسبت به عدم اجرای این مطالبه چندین ساله شده بود.

هرچند که پیگیری های سازمان بازرسی به همین جا ختم نشد و این سازمان در چندماه اخیر نیز مجددا در مکاتباتی با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به پرونده عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی ورود کرده است.

فاطمه محمدبیگی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با ارسال نامه ای به سازمان بازرسی، معطل ماندن این پرونده را به اطلاع مسئولین بازرسی رسانده است.

اخیرا مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارسال نامه ای به بازرسی کشور، اجرایی نشدن عضویت قانونی کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی را مطرح کرده است.

حسین امامی راد عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز با ارسال نامه هایی جداگانه به وزیر بهداشت و معاون حقوقی وزارت بهداشت خواهان تعیین تکلیف نهایی مطالبه کارشناسان علوم آزمایشگاهی شده است.

معاونت درمان وزارت بهداشت : از نظر ما هیچ مانعی برای عضویت وجود ندارد

پس از ماه ها پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس و جلسات متعدد اعضای این کمیسیون با معاونین وزارت بهداشت، این معاونت نیز موضع شفاف و مشخصی درخصوص عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی اتخاذ کرد.

سیدسجادرضوی معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اعلام اینکه هیچ مانعی از جانب معاونت درمان برای عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی وجود ندارد،با ارسال نامه ای به سازمان نظام پزشکی خواهان تشکیل جلسه ای با قیدفوریت در همین خصوص شده است. او در این نامه به برخی موافقت های صورت گرفته در وزارت بهداشت نیز اشاره کرده است.

کمیسیون اصل نود مجلس و پرونده شکایت کارشناسان علوم آزمایشگاهی

سال گذشته بود که کارشناسان علوم آزمایشگاهی شکایتی بابت اجرایی نشدن "عضویت این گروه در نظام پزشکی" به کمیسیون اصل نود ارسال کردند.

پیرو شکایث ثبت شده ،این کمیسیون با ارسال نامه ای به وزارت بهداشت، خواهان توضیح در خصوص دلایل اجرایی نشدن عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی شد.

اواخر تیرماه سال جاری نیز علی کشوری نائب رئیس کمیسیون اصل نود در نامه ای خطاب به رئیس سازمان نظام پزشکی درخواست تعیین تکلیف نهایی عضویت کارشناسان علوم‌آزمایشگاهی را مطرح کرده است.

موضع نظام پزشکی چیست؟

رئیس سازمان نظام پزشکی در مصاحبه سال گذشته خود با خبرگزاری تابناک اعلام کرد: مسیر عضویت کارشناسان علوم‌آزمایشگاهی و مباحث مرتبط با پروانه داری این گروه باید از طریق مجلس و وزارت بهداشت نهایی گردد، اما ما از عضویت کارشناسان این رشته در نظام پزشکی که باعث گسترده تر شدن چتر سازمان می‌شود، استقبال می‌کنیم. هرچند که رئیس سازمان نظام پزشکی در سالهای گذشته نیز در مراسم روز علوم آزمایشگاهی، ساماندهی کارشناسان علوم آزمایشگاهی در ذیل سازمان نظام پزشکی را بهتر از تاسیس یک نظام مستقل توسط این گروه اعلام کرده بود اما این عضویت(به غیر از چند مورد آن هم با رای دادگاه) تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.

آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت: به نفع سیستم آزمایشگاهی کشور است

کاظم وطن خواه رئیس اداره کل مرجع سلامت وزارت بهداشت نیز در مکاتباتی همسو با معاون درمان و کمیسیون بهداشت مجلس، نظام مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی را در راستای منافع نظام سلامت کشور عنوان کرده است.

کارشناسان علوم آزمایشگاهی: منافع ملی را ارجح بدانید

کارشناسان علوم آزمایشگاهی معتقدند وزارت بهداشت و نظام پزشکی می‌توانند این پرونده را به سرانجام برسانند چراکه مجلس هم صراحتا اعلام کرده موانع قانونی در این خصوص وجود ندارد ،اما شرط اجرای این مطالبه قانونی این است که این دو نهاد از "جریانی خاص و اقلیتی"عبور کنند و همچون کمیسیون بهداشت مجلس قاطعانه از نفوذ و دخالت این افراد در تصمیم گیری ها جلوگیری کنند.آنها می گویند ما هرگز این مطالبه قانونی را رها نکرده و نخواهیم کرد.

سرانجام این پرونده چه می‌شود ؟

با توجه به اینکه مقامات ارشد حوزه سلامت کشور از کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت تا سازمان نظام پزشکی، عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی را همسو با منافع نظام سلامت کشور می‌دانند و در هر سه حوزه موافقت ها شکل گرفته است، باید دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌شود.

طبیعتا وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی می بایستی منافع نظام سلامت کشور را بر منافع افراد مقدم بدارند.