تست مخفیانه پدافند اسرائیل از ترس ایران

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، ضمن اشاره به تست مخفیانه پدافند اسرائیلی «پیکان»، تأکید کرده که مخفیانه بودن این تست نشان داد که ایران و خطرات ناشی از این کشور برای اسرائیل به موضوعی مهم و «جدی» تبدیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیش از جنگ ایران، «هزاران صهیونیست» برای تماشای پرتاب موشک‌ها از یگان آزمایشی نیروی هوایی اسرائیل در پایگاه پالماخیم جمع می‌شدند، اما اکنون این تست‌ها به صورت مخفی و در بسیاری از موارد در سکوت خبری انجام می‌شود.

هفته گذشته، اسرائیل تست دیگری از سامانه «Arrow (پیکان)» را انجام داد. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که این سامانه، اصلی‌ترین سیستم پدافند هوایی این رژیم در برابر موشک‌های بالستیک پرتابی از ایران و یمن است.

این سامانه، یک سامانه تسلیحاتی کهنه‌کار است که توسعه آن در صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد. «Arrow» بیش از ۲۵ سال پیش وارد مرحله عملیاتی شد. این سامانه، با بودجه آمریکا توسعه یافته، پنتاگون از نزدیک روند توسعه آن را دنبال می‌کند و شرکت‌های آمریکایی در تولید انبوه آن مشارکت دارند.

جروزالم پست اذعان کرده که در شرایط عادی، این تست‌ها با حضور جمعیت زیادی انجام می‌شده و با خبر‌های فوری، مصاحبه‌هایی با مقامات ارشد وزارت جنگ، مقامات سازمان دفاع موشکی (IMDO) و صنایع هوافضای اسرائیل همراه بوده است و تصاویر گرافیکی و توضیحاتی در مورد قابلیت‌های جدید سامانه، پیشرفت‌های فنی و فناوری آن منتشر می‌شد، اما این بار هیچ یک از این اقدامات انجام نشده است. جروزالم تأکید کرده که «سکوت حاکم بود.»

این روزنامه صهیونیستی این سکوت خبری را ناشی از رقابت تسلیحاتی-موشکی در غرب آسیا میان ایران و اسرائیل دانسته است. جروزالم پست تأکید کرده که ایران در حال بازسازی و ارتقای ذخایر موشک‌های بالستیک خود است و در مقابل، اسرائیل مجبور به ارتقای سامانه دفاعی و موجودی موشک‌های رهگیر خود شده تا بتواند با موشک‌های ایرانی مقابله کند.

این رسانه اذعان کرده که اسرائیل هر چقدر هم تلاش کند تا فناوری‌های نظامی خود را ارتقا دهد، باز هم دشمن روبروی آن، یعنی ایران، «از توانایی‌های قابل توجهی برخوردار است.»

ایران قدرتمند، بلای جان اسرائیل

جروزالم پست هشدار داده که اسرائیل باید توانایی‌های ایران را به شدت جدی بگیرد و خود را برای مقابله با آن آماده نگه دارد.

این روزنامه تأکید کرده که ایران صنعت تسلیحاتی خود را به شکلی توسعه داده که مشابهش را در هیچ یک از کشور‌های حوزه غرب آسیا نمی‌توان دید.

جروزالم پست اذعان کرده که پدافند Arrow به تنهایی قادر به مقابله با ایران نیست. این رسانه همچنین افزوده که با وجود ادعا‌های مقامات اسرائیلی مانند نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مبنی بر «پیروزی کامل بر ایران»، «افراد حرفه‌ای بهتر می‌دانند که توان ایران را نباید دست‌کم گرفت.»

ایران هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان، بار‌ها با موشک‌های خود، توان پدافندی اسرائیل را به سخره گرفت و آسمان اراضی اشغالی را با این موشک‌ها، نورباران کرد. این در حالی بود که ایران هنوز از بسیاری از موشک‌های جدید خود اسرائیل و آمریکا استفاده نکرده است.