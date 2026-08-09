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قیمت خودرو امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۳
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نمایشگاه خودرو

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان با ضعف تقاضا و کم‌رمقی معاملات مواجه است. کاهش حجم خرید و فروش باعث شده تغییرات قیمتی در اغلب مدل‌ها محدود باشد و فعالان بازار همچنان در انتظار روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی قرار داشته باشند. در این میان، کاهش شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد در برخی محصولات ایران‌خودرو، زمینه را برای رشد ملایم قیمت تعدادی از مدل‌های پرتقاضای این شرکت فراهم کرد؛ چراکه این خودرو‌ها پس از نزدیک شدن به سطوح پایین‌تر، با افزایش نسبی تقاضا از سوی بخشی از خریداران مواجه شدند.

با وجود این تحرک محدود در برخی محصولات داخلی، روند کلی بازار همچنان متمایل به کاهش است؛ به‌ویژه در بخش خودرو‌های مونتاژی که فشار کاهشی بیشتری را تجربه می‌کنند. کاهش تقاضای سرمایه‌ای، احتیاط خریداران و انتظار برای مشخص شدن مسیر تحولات سیاسی، باعث شده بازار خودرو از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار فاصله داشته باشد. در شرایط فعلی، حتی رشد قیمت در برخی مدل‌ها نیز بیشتر ناشی از اصلاح‌های مقطعی و تغییر در نسبت عرضه و تقاضاست و نمی‌توان آن را به‌عنوان تغییر جهت کلی بازار ارزیابی کرد.

قیمت خودرو امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های داخلی

تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) افزایش بهای ۱۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

شاهین GL در روز جاری افت بهای پنج میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، کوییک S نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودرو امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های مونتاژی

سیتروئن C۳-XR بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد و نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، هایما ۸S افت بهای ۱۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی چهار میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

تیگو ۷ هیبرید کاهش بهای ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ ۶ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، تیگو ۸ پرومکس افت بهای ۱۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ایستاد.

فیدلیتی الیت (۷ نفره) نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با بهای پنج میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، شوال H۶ افزایش بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی پنج میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

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