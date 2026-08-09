پس از فوت بیمه شده، چه کسانی مستحق دریافت مستمری تامین اجتماعی هستند؟
مستمری بازماندگان تأمین اجتماعی؛ سهم همسر ۵۰ درصد، هر فرزند ۲۵ درصد و هر والد ۲۰ درصد/ مجموع حداکثر ۱۰۰ درصد مستمری
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۰| |
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به گزارش تابناک، سازمان تأمین اجتماعی پس از فوت بیمهشده، با پرداخت مستمری بازماندگان از خانواده متوفی حمایت میکند. بر اساس مواد ۸۱ تا ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، همسر دائم، فرزندان و در مواردی پدر و مادر بیمهشده، در صورت احراز شرایط قانونی، مستحق دریافت مستمری هستند. سهم همسر ۵۰ درصد، سهم هر فرزند ۲۵ درصد و سهم هر یک از والدین ۲۰ درصد مستمری استحقاقی تعیین شده است؛ اما مجموع مستمری پرداختی به تمامی بازماندگان نمیتواند از ۱۰۰ درصد مستمری استحقاقی بیمهشده متوفی تجاوز کند.
شرایط فرزندان؛ محدودیت سنی، ادامه تحصیل یا ازکارافتادگی
فرزندان در صورتی که شرایط قانونی (محدودیتهای سنی، ادامه تحصیل یا ازکارافتادگی) را داشته باشند، از مستمری بهرهمند میشوند. هدف از این حمایت، کمک به فرزندانی است که توانایی تأمین معاش مستقل ندارند.
موارد قطع مستمری؛ تغییر وضعیت تأهل، اشتغال یا از بین رفتن شرایط قانونی
بر اساس ماده ۸۲ قانون تأمین اجتماعی، دریافت مستمری بازماندگان دائمی نیست و در صورت تغییر وضعیت تأهل، رسیدن فرزندان به شرایط خروج از حمایت، اشتغال یا از بین رفتن شرایط قانونی، مستمری قطع میشود.
حمایتهای درمانی؛ از دوران اشتغال تا پس از فوت
ماده ۵۴ قانون، بیمهشدگان را از خدمات درمانی (تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی) برخوردار میکند و ماده ۵۸ این حمایت را به خانواده تحت تکفل (همسر، فرزندان و والدین واجد شرایط) گسترش داده است. ماده ۹۱ نیز کارفرمایان را به انجام معاینات پزشکی پیش از استخدام ملزم کرده و در صورت قصور، مسئولیتهای قانونی و مالی متوجه کارفرما خواهد بود.
اهمیت احراز وضعیت «تحت تکفل»؛ مبنای بهرهمندی از حمایتها
بر اساس ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی، احراز وضعیت «تحت تکفل» مبنای بهرهمندی از خدمات درمانی و در موارد مقرر، حقوق بازماندگان است.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۶
اگر مرد طلاق داده باشه و سه فرزند داشته باشه چجوری میشه ؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مادر بزرگ من 75 سالش هست، وقتی پدر بزرگم فوت شد و بازنشستگی نداشت، مادر بزرگم حقوق بازنشستگی پدرش را داره دریافت میکنه
همینه که تامین اجتماعی داره ورشکست میشه
چرا وقتی یک نفر فوت میکنه باید به فرزند دخترش تا آخر عمر بازنشستگی برسه؟
حقوقش از کجا تامین میشه؟ از افزایش سن بازنشستگی من
همینه که تامین اجتماعی داره ورشکست میشه
چرا وقتی یک نفر فوت میکنه باید به فرزند دخترش تا آخر عمر بازنشستگی برسه؟
حقوقش از کجا تامین میشه؟ از افزایش سن بازنشستگی من
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
وقتی کسی که ده سال سابقه بیمه رد کرده است و فوت میکند یک سوم حق بیمه به بازماندگان و فرزندان یتیم میرسد به انصاف نزدیکتر است که به جای افرادی که این گونه حق بیمه میگیرند چتر حمایتی برای افراد متسحق باشند نه کسانی که توانایی کار کردن دارند