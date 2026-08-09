سرمربی جدید تراکتور کیست؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمد ربیعی در فاصله تنها پنج روز تا نخستین دیدار تراکتور در لیگ برتر مقابل پیکان، از این تیم جدا شد تا جواد نکونام هدایت سرخ‌پوشان تبریزی را برعهده بگیرد. ماجرای جدایی ربیعی پس از برگزاری جلسه‌ای طولانی میان او و حجت کریمی، مدیرعامل تراکتور، وارد مرحله نهایی شد.

در این جلسه، اختلاف‌نظر‌های موجود درباره نحوه اداره و مدیریت تیم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دو طرف به این جمع‌بندی رسیدند که همکاری‌شان پیش از آغاز فصل جدید به پایان برسد.

در این میان، اختلاف‌نظر‌های ربیعی با مسئول نقل‌وانتقالات تراکتور نیز یکی از موضوعات مهم در شکل‌گیری این تصمیم بود. با توجه‌ به این موضوع و جلب نظر محمدرضا زنوزی برای پایان همکاری با ربیعی که همسو با دیدگاه حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه نیز بود، در نهایت شرایط به سمتی رفت که جدایی سرمربی تراکتور رقم بخورد. پس از آخرین دیدار تدارکاتی تراکتور مقابل شمس‌آذر، تصمیم نهایی درباره قطع همکاری گرفته شد و مدیران باشگاه بلافاصله مذاکرات با گزینه جانشینی را آغاز کردند.

در نهایت، جواد نکونام به‌عنوان گزینه نهایی انتخاب شد و قرار است امروز در نشست خبری حجت کریمی، مدیرعامل جدید تراکتور، به‌صورت رسمی به‌عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شود.