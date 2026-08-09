سرطان بایدن به کل بدنش سرایت کرد

پسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در مصاحبه‌ای که به صورت آنلاین از بی‌بی‌سی منتشر شد، گفت که سرطان جو بایدن فراتر از استخوان‌هایش گسترش یافته و درد قابل توجهی برای او ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در مصاحبه‌ای که روز جمعه به صورت آنلاین از بی‌بی‌سی منتشر شد، گفت که سرطان جو بایدن فراتر از استخوان‌هایش گسترش یافته و درد قابل توجهی برای او ایجاد کرده است.

هانتر بایدن در جریان گفت‌و‌گو با برنامه «نیوزنایت» بی‌بی‌سی، هنگام صحبت درباره وضعیت سلامتی پدرش احساساتی شد و گفت که سرطان پدرش «به استخوان‌هایش و فراتر از آن متاستاز داده است.»

او این بیماری را «بسیار دردناک» و «بسیار ناتوان‌کننده» توصیف کرد.

هانتر بایدن در این مصاحبه در خصوص اوضاع بیماری پدرش گفت «سرطان واقعاً سخت است. تماشای آن واقعاً غم‌انگیز است.»

او گفت که پدرش همچنان کانون خانواده بایدن است و تاب‌آوری رئیس‌جمهور پیشین را در ادامه مقابله با این بیماری ستود.

او گفت: «پدرم، تا امروز، مرکز خانواده ماست. او بهترین پدر، بهترین همسر و بهترین پدربزرگ است.»

جو بایدن، ۸۳ ساله، در ماه می ۲۰۲۵ پس از تجربه علائم ادراری، به نوعی تهاجمی از سرطان پروستات مبتلا تشخیص داده شد. پزشکان یک ندول (توده و غده غیرعادی) روی پروستات او کشف کردند و سرطان تا زمان تشخیص، از قبل به استخوان‌هایش سرایت کرده بود.

رئیس‌جمهور پیشین همچنان برای این بیماری تحت درمان است. درمان او شامل پرتودرمانی و هورمون‌درمانی بود که از اکتبر گذشته آغاز شد.

بایدن پیش‌تر پس از تشخیص بیماری‌اش گفته بود که «احساس خوبی» دارد و پزشکان انتظار داشتند درمانش مؤثر واقع شود.

جیل بایدن، بانوی اول پیشین آمریکا، روز چهارشنبه گفت که سرطان همسرش نیازمند پایش و درمان مداوم است.

او در مصاحبه‌ای با برنامه «بیا بدون دوربین حرف بزنیم با کلی ریپا» در سیریوس‌ایکس‌ام گفت که همسرش شب‌ها مکرراً برای رفتن به دستشویی از خواب بیدار می‌شود، گاهی تا هفت بار در یک شب.

او گفت این مشکل پس از ترک کاخ سفید توسط این زوج در ژانویه ۲۰۲۵ نیز ادامه داشت و همین موضوع باعث شد او همسرش را ترغیب کند تا به دنبال مراقبت‌های پزشکی بیشتر باشد.

جیل بایدن به ریپا گفت: «ما باید هر سه ماه یک‌بار، با آزمایش‌ها و داروها، حواسمان به آن باشد؛ و هر کسی که این مسیر سرطان را طی کرده باشد می‌داند که این یک وضعیت دائمی است. روزانه است؛ و به نظر من چالش‌برانگیز است.»

بیو بایدن، پسر ارشد جو بایدن، در سال ۲۰۱۵ در سن ۴۶ سالگی پس از مبارزه با سرطان مغز درگذشت.

هانتر بایدن در مصاحبه با بی‌بی‌سی جزئیات بیشتری درباره میزان گسترش سرطان پدرش یا اینکه آیا درمان او تغییر کرده است، ارائه نکرد.

بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، سرطان پروستات، به غیر از سرطان‌های پوست غیرملانوما، شایع‌ترین سرطان در میان مردان در ایالات متحده است. طبق آمار انجمن سرطان آمریکا، از هر ۸ مرد، یک نفر در طول زندگی خود به سرطان پروستات مبتلا می‌شود.