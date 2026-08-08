وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی‌های رمزارزی را به ادعای انتقال پول برای بانک مرکزی تحریم کرده، اما رئیس بانک مرکزی می‌گوید «پولهایمان دست خودمان است.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی امروز گفت که آمریکایی‌ها مدام اعلام می‌کنند فلان تراستی یا «صرافی رمزارز را بستیم»، این ادعاها خوراک تبلیغاتی آمریکایی‌هاست. این‌ها هیچ ارتباطی با ما ندارند.

او می‌گوید «پول‌هایی که جابه‌جا کرده‌ایم دست خودمان است و در حال استفاده از آن‌ها هستیم.»

دو ماه پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار صرافی رمزارزی ایرانی را تحریم و مدعی شد با ارتباط با بانک مرکزی به دور زدن تحریم‌ها و انتقال منابع مالی کمک کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز نیز یک صرافی رمزارزی ایران را تحریم کرد.

با این حال رئیس بانک مرکزی می‌گوید که امسال حتی بیشتر از دوره مشابه سال قبل ارز تامین کرده‌ایم.