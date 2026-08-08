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ماجرای استعفای دبیر شورای عالی امنیت ملی

رئیس جمهور مسعود پزشکیان و برخی اعضای دولت چهاردهم به خبر استعفای ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، واکنش نشان دادند و رئیس جمهور به تلویح این استعفا را تایید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۰۷
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هیئت دولت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رئیس جمهور مسعود پزشکیان و برخی اعضای دولت چهاردهم به خبر استعفای ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، واکنش نشان دادند و رئیس جمهور به تلویح این استعفا را تایید کرد. 

گمانه‌زنی‌ها پیرامون استعفای ذوالقدر و واکنش اعضای دولت

در خلال نشست خبری امروز، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، همراه با گروهی از اعضای دولت به مسئله استعفای محمدباقر ذوالقدر از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی واکنش‌هایی نشان دادند.

اظهار نظر تلویحی پزشکیان درباره استعفای ذوالقدر

پس از پایان این نشست خبری و هنگام ثبت عکس یادگاری با خبرنگاران، پزشکیان در پاسخ به پرسشی پیرامون استعفای ذوالقدر، با اشاره تلویحی به این موضوع گفت که اختلافاتی مطرح شده و دولت در تلاش است تا آنها را حل و فصل کند.

واکنش سایر اعضای دولت

محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از ارائه جزئیات در این خصوص خودداری کرده و اظهار داشت که زمانی که حکم جدیدی صادر شود، از آن مطلع خواهید شد.

در همین حال، فاطمه مهاجرانی اعلام کرد اطلاعی از این ماجرا ندارد و مهدی طباطبایی نیز از پاسخ به پرسش‌ها خودداری کرد.

گزینه‌های احتمالی برای جانشینی

براساس روایت برخی اعضای دولت، استعفای ذوالقدر ممکن است به روز‌های آغازین انتصاب او مرتبط باشد و به‌عنوان اتفاقی تازه مطرح نشود. همچنین گفته می‌شود محسن رضایی و مصطفی پورمحمدی از افراد جدی برای تصدی این سمت هستند.

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برچسب ها
ذوالقدر استعفا اعضای دولت پزشکیان شورای عالی امنیت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
5
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