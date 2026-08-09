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نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تابناک:

تبعات جنگ اقتصادی ما را در بر خواهد گرفت / برای جبران خسارت‌های دریایی باید به سراغ ریل رفت!

در حالی که جهان درگیر یک تلاطم بزرگ است، بحث بر سر این نیست که آیا تجارت مختل می‌شود یا خیر، بلکه بحث بر سر این است که آیا زیرساخت‌های ریلی و مسیرهای همسایگی، قدرت پر کردن جای خالی دریاها را دارند یا خیر.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۹۰
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2529 بازدید
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۶
سید جواد حسینی کیا
در شرایط حساس ژئوپلیتیکی که اختلال در مسیرهای دریایی به یک ابزار فشار اقتصادی تبدیل شده است، بررسی راهکارهای جایگزین برای حفظ جریان تجارت، ضرورتی انکارناپذیر است. سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک ضمن تحلیل پیامدهای جنگ اقتصادی، بر نقش کلیدی زیرساخت‌های ریلی و تقویت پیوند با کشورهای همسایه برای مقابله با این چالش تأکید کرد.

سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و ایران، گفت: جهان امروز با یک «جنگ تمام‌عیار» دست‌به‌گریبان است که سایه سنگین آن بر اقتصاد کل جهان افتاده است و اگرچه تبعات این جنگ اقتصادی بی‌روی است، اما با توجه به رویکرد راهبردی رهبری و تأکید بر اقتصاد مقاومتی، می‌توان انتظار داشت که ایران کمترین آسیب را از این تلاطم‌ها ببیند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در ادامه به موضوع اختلال در حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و راهکار عملیاتی برای مقابله با این بحران ارائه داد و اظهار کرد: برای خنثی کردن اثرات اختلال در مسیرهای دریایی، ما باید به سرعت بر روی مسیرهای جایگزین، به‌ویژه خطوط ریلی و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه تمرکز کنیم.

حسینی‌کیا با خطاب قرار دادن وزارت راه و شهرسازی، بر این نکته تأکید کرد که این وزارتخانه می‌تواند با بهره‌گیری حداکثری از شبکه ریلی، خسارات ناشی از اختلال در تجارت دریایی را جبران نماید.

تجارت با همسایگان؛ دریچه‌ای برای حل مشکلات ترانزیتی
 
او در پاسخ به پرسش درباره وضعیت روابط تجاری با پاکستان، این کشور را یک مسیر تجاری مطلوب دانست و گفت: مراودات تجاری با همسایگان می‌تواند راهگشای مشکلات ترانزیتی ایران باشد که در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت جنگی، مدیریت این تجارت باید با در نظر گرفتن مصلحت کشور، حمایت از تولیدات داخلی و تنظیم دقیق بازار انجام شود تا ظرفیت‌های گسترده تجاری در خدمت توسعه صنعت قرار گیرد.
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برچسب ها
اختلال مسیر دریایی تجارت با پاکستان کمیسیون صنایع و معادن مجلس تجارت دریایی وزارت راه و شهرسازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
South Africa
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
14
پاسخ
شما بگو اصلا چرا باید کار به اینجا بکشد . لوله های انتقال نفت و گاز و خطوط ریلی تنگه هرمز را از ارزش خواهد انداخت .چه کسی مسول است ؟
تا فردا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
9
پاسخ
درود
به نظر می رسد ایشان متوجه نیست چه می گوید!
۱.حجم مبادلات تجاری ایران سالیانه حدود ۱۲۰ میلیون تن است
۲.الان کشور محاصره دریایی است که امکان تردد کشتی های باری از و به ایران نیست بنابراین نیاز فوری به این جاده یا ریل است
۳. تقریبا زیر ساخت ریلی برای حمل بار وجود ندارد که برای این کار حداقل اگر اعتبار باشد و کشور مقابل هم قبول کند ۵ سال برای احداث خط آهن زمان لازم است
۴. مبادلات، تنها با کشورهای همسایه که از طریق خشکی با آن ها هم مرز هستیم که نیست.
۵.هزینه حمل با غیرکشتی، ۳ تا ۴ برابر است.
محسن گرجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
6
پاسخ
آفتاب آمد دلیل آفتاب . گردلیلت باید وی رو متاب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
19
پاسخ
یکی از راهاشم اینه که رابطه تون را با دنیا خوب کنید تا محاصرمون نکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
8
پاسخ
سلام
ترامپ جنایتکار در مذاکره با شی این راه را بسته است!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
11
پاسخ
این تحلیل ساده اندیشانه نتیجه پاک کردن یا نادیده گرفتن بخش مهمی از صورت مسأله است، یعنی ارتباطات مالی با دنیا. آنچه که باعث شده است محاصره و تحریم اقتصاد کشور را به نابودی بکشاند این است که ما امکان مبادله آزاد نداریم. برای خرید هر چیزی باید پنهانکاری کرده و به اصطلاح تحریمها را دور بزنیم که هم هزینه را چند برابر می کند، هم بسیار فساد آور است و هم اینکه کارآیی آن روز به روز کمتر می شود. برای رفع محاصره و تبعات جنگ باید به دنبال پایان دادن به جنگ باشیم آن هم تا زمانی که می توانیم از موضع قدرت وارد شویم.
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