در شرایط حساس ژئوپلیتیکی که اختلال در مسیرهای دریایی به یک ابزار فشار اقتصادی تبدیل شده است، بررسی راهکارهای جایگزین برای حفظ جریان تجارت، ضرورتی انکارناپذیر است. سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک ضمن تحلیل پیامدهای جنگ اقتصادی، بر نقش کلیدی زیرساخت‌های ریلی و تقویت پیوند با کشورهای همسایه برای مقابله با این چالش تأکید کرد.



سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و ایران، گفت: جهان امروز با یک «جنگ تمام‌عیار» دست‌به‌گریبان است که سایه سنگین آن بر اقتصاد کل جهان افتاده است و اگرچه تبعات این جنگ اقتصادی بی‌روی است، اما با توجه به رویکرد راهبردی رهبری و تأکید بر اقتصاد مقاومتی، می‌توان انتظار داشت که ایران کمترین آسیب را از این تلاطم‌ها ببیند.



نماینده مردم سنقر و کلیایی در ادامه به موضوع اختلال در حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و راهکار عملیاتی برای مقابله با این بحران ارائه داد و اظهار کرد: برای خنثی کردن اثرات اختلال در مسیرهای دریایی، ما باید به سرعت بر روی مسیرهای جایگزین، به‌ویژه خطوط ریلی و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه تمرکز کنیم.



حسینی‌کیا با خطاب قرار دادن وزارت راه و شهرسازی، بر این نکته تأکید کرد که این وزارتخانه می‌تواند با بهره‌گیری حداکثری از شبکه ریلی، خسارات ناشی از اختلال در تجارت دریایی را جبران نماید.



تجارت با همسایگان؛ دریچه‌ای برای حل مشکلات ترانزیتی