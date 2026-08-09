نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تابناک:
تبعات جنگ اقتصادی ما را در بر خواهد گرفت / برای جبران خسارتهای دریایی باید به سراغ ریل رفت!
در حالی که جهان درگیر یک تلاطم بزرگ است، بحث بر سر این نیست که آیا تجارت مختل میشود یا خیر، بلکه بحث بر سر این است که آیا زیرساختهای ریلی و مسیرهای همسایگی، قدرت پر کردن جای خالی دریاها را دارند یا خیر.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۹۰| |
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گزارش خطا
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شما بگو اصلا چرا باید کار به اینجا بکشد . لوله های انتقال نفت و گاز و خطوط ریلی تنگه هرمز را از ارزش خواهد انداخت .چه کسی مسول است ؟
درود
به نظر می رسد ایشان متوجه نیست چه می گوید!
۱.حجم مبادلات تجاری ایران سالیانه حدود ۱۲۰ میلیون تن است
۲.الان کشور محاصره دریایی است که امکان تردد کشتی های باری از و به ایران نیست بنابراین نیاز فوری به این جاده یا ریل است
۳. تقریبا زیر ساخت ریلی برای حمل بار وجود ندارد که برای این کار حداقل اگر اعتبار باشد و کشور مقابل هم قبول کند ۵ سال برای احداث خط آهن زمان لازم است
۴. مبادلات، تنها با کشورهای همسایه که از طریق خشکی با آن ها هم مرز هستیم که نیست.
۵.هزینه حمل با غیرکشتی، ۳ تا ۴ برابر است.
به نظر می رسد ایشان متوجه نیست چه می گوید!
۱.حجم مبادلات تجاری ایران سالیانه حدود ۱۲۰ میلیون تن است
۲.الان کشور محاصره دریایی است که امکان تردد کشتی های باری از و به ایران نیست بنابراین نیاز فوری به این جاده یا ریل است
۳. تقریبا زیر ساخت ریلی برای حمل بار وجود ندارد که برای این کار حداقل اگر اعتبار باشد و کشور مقابل هم قبول کند ۵ سال برای احداث خط آهن زمان لازم است
۴. مبادلات، تنها با کشورهای همسایه که از طریق خشکی با آن ها هم مرز هستیم که نیست.
۵.هزینه حمل با غیرکشتی، ۳ تا ۴ برابر است.
یکی از راهاشم اینه که رابطه تون را با دنیا خوب کنید تا محاصرمون نکنن
این تحلیل ساده اندیشانه نتیجه پاک کردن یا نادیده گرفتن بخش مهمی از صورت مسأله است، یعنی ارتباطات مالی با دنیا. آنچه که باعث شده است محاصره و تحریم اقتصاد کشور را به نابودی بکشاند این است که ما امکان مبادله آزاد نداریم. برای خرید هر چیزی باید پنهانکاری کرده و به اصطلاح تحریمها را دور بزنیم که هم هزینه را چند برابر می کند، هم بسیار فساد آور است و هم اینکه کارآیی آن روز به روز کمتر می شود. برای رفع محاصره و تبعات جنگ باید به دنبال پایان دادن به جنگ باشیم آن هم تا زمانی که می توانیم از موضع قدرت وارد شویم.