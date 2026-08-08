سقوط آسانسور در میدان آرژانتین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شروین تبریزی در این باره اظهار کرد: یک مورد حادثه سقوط آسانسور امروز (شنبه) در ساعت ۱۲:۳۷ دقیقه در خیابان احمد قصیر میدان آرژانتین رخ داد.

وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتور، سه دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه خودرو فرماندهی به محل حادثه اعزام کردیم و تاکنون ۹ مصدوم به ما اعلام شده است و خبر تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.