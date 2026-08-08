سقوط آسانسور در میدان آرژانتین
سخنگوی اورژانس تهران از وقوع حادثه سقوط آسانسور در میدان آرژانتین خبر داد و گفت: در این حادثه ۹ مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۸۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شروین تبریزی در این باره اظهار کرد: یک مورد حادثه سقوط آسانسور امروز (شنبه) در ساعت ۱۲:۳۷ دقیقه در خیابان احمد قصیر میدان آرژانتین رخ داد.
وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتور، سه دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه خودرو فرماندهی به محل حادثه اعزام کردیم و تاکنون ۹ مصدوم به ما اعلام شده است و خبر تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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