صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دستمزد خبرنگاران در سال ۲۰۲۵؛ فاصله قابل توجه میان کشورهای مختلف

درآمد خبرنگاران ایرانی در مقایسه با خبرنگاران کشورهای دیگر چگونه است؟
کد خبر: ۱۳۸۸۷۷۶
| |
1313 بازدید
خبر
بررسی داده‌های منتشرشده درباره درآمد خبرنگاران در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد سطح دستمزد این حرفه در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد. در این مقایسه، ارقام به‌صورت سالانه و با واحد دلار آمریکا ارائه شده‌اند تا امکان مقایسه ساده‌تر باشد.
 
به گزارش تابناک، بر اساس داده‌های قابل استناد، سوئیس با میانگین حقوق سالانه حدود ۱۰۴ هزار و ۷۵۶ دلار در صدر کشورهای بررسی‌شده قرار دارد. پس از آن نروژ با ۹۲ هزار و ۵۳۷ دلار، دانمارک با ۶۹ هزار و ۶۵۹ دلار، آمریکا با ۶۱ هزار و ۸۱۶ دلار و کانادا با ۵۷ هزار و ۴۵۶ دلار قرار گرفته‌اند.
 
در سوی دیگر، داده‌های موجود از کشورهای کم‌درآمدتر نشان‌دهنده سطح بسیار پایین‌تر دستمزد خبرنگاران است؛ از جمله یمن با حدود هزار و ۵۸ دلار، افغانستان با ۲ هزار و ۱۴۴ دلار، نیجریه با ۲ هزار و ۶۰۴ دلار، سودان با ۲ هزار و ۷۴۲ دلار و سوریه با ۳ هزار و ۱۰۸ دلار در سال.
 
در ایران نیز نتایج یک پیمایش در سال ۱۴۰۴ میان ۱۶۵ روزنامه‌نگار از ۲۹ رسانه نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد خبرنگاران بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند؛ ۱۸ درصد کمتر از ۱۰ میلیون تومان و ۱۷ درصد نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. بر اساس تبدیل تقریبی این درآمدها به دلار، میانگین سالانه خبرنگاران ایرانی در محدوده حدود ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار برآورد شده است.
 
البته این ارقام به دلیل تفاوت روش‌های جمع‌آوری داده، هزینه‌های زندگی، نرخ ارز و تفاوت میان «میانگین» و «میانه» حقوق، الزاماً یک رتبه‌بندی رسمی و جامع از تمام کشورهای جهان محسوب نمی‌شوند؛ بلکه تصویری مقایسه‌ای از کشورهای دارای داده قابل استناد در سال ۲۰۲۵ ارائه می‌کنند.
حقوق خبرنگاران در سال ۲۰۲۵؛ فاصله قابل توجه میان کشورهای مختلف
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرنگاران روز خبرنگار خبرنگاران خارجی دستمزد خبرنگاران
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مشقت معیشت برای خبرنگاران ایرانی/ باسابقه ها تغییر شغل می دهند، جوان ترها تعدیل می شوند
بازدید خبرنگاران خارجی از باغ کتاب تهران
پست جدید مهاجرانی به مناسبت روز خبرنگار
روزِ خبرنگار است؛ شما هم جدی نگیرید!
دستمزد خبرنگاران در جهان/ ایران در آخرین رتبه
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pHc
tabnak.ir/005pHc