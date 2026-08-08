دستمزد خبرنگاران در سال ۲۰۲۵؛ فاصله قابل توجه میان کشورهای مختلف

بررسی داده‌های منتشرشده درباره درآمد خبرنگاران در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد سطح دستمزد این حرفه در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد. در این مقایسه، ارقام به‌صورت سالانه و با واحد دلار آمریکا ارائه شده‌اند تا امکان مقایسه ساده‌تر باشد.

به گزارش تابناک، بر اساس داده‌های قابل استناد، سوئیس با میانگین حقوق سالانه حدود ۱۰۴ هزار و ۷۵۶ دلار در صدر کشورهای بررسی‌شده قرار دارد. پس از آن نروژ با ۹۲ هزار و ۵۳۷ دلار، دانمارک با ۶۹ هزار و ۶۵۹ دلار، آمریکا با ۶۱ هزار و ۸۱۶ دلار و کانادا با ۵۷ هزار و ۴۵۶ دلار قرار گرفته‌اند.

در سوی دیگر، داده‌های موجود از کشورهای کم‌درآمدتر نشان‌دهنده سطح بسیار پایین‌تر دستمزد خبرنگاران است؛ از جمله یمن با حدود هزار و ۵۸ دلار، افغانستان با ۲ هزار و ۱۴۴ دلار، نیجریه با ۲ هزار و ۶۰۴ دلار، سودان با ۲ هزار و ۷۴۲ دلار و سوریه با ۳ هزار و ۱۰۸ دلار در سال.

در ایران نیز نتایج یک پیمایش در سال ۱۴۰۴ میان ۱۶۵ روزنامه‌نگار از ۲۹ رسانه نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد خبرنگاران بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند؛ ۱۸ درصد کمتر از ۱۰ میلیون تومان و ۱۷ درصد نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. بر اساس تبدیل تقریبی این درآمدها به دلار، میانگین سالانه خبرنگاران ایرانی در محدوده حدود ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار برآورد شده است.

البته این ارقام به دلیل تفاوت روش‌های جمع‌آوری داده، هزینه‌های زندگی، نرخ ارز و تفاوت میان «میانگین» و «میانه» حقوق، الزاماً یک رتبه‌بندی رسمی و جامع از تمام کشورهای جهان محسوب نمی‌شوند؛ بلکه تصویری مقایسه‌ای از کشورهای دارای داده قابل استناد در سال ۲۰۲۵ ارائه می‌کنند.