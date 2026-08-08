ترامپ نمیتواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «لارا روزن» خبرنگار معروف آمریکایی در تحلیلی مینویسد:
«نماینده پیشین کنگره آدام کینزینگر گفته است: ما تمام سامانههای دفاع هواییمان را در جنگی احمقانه که باختیم، هدر دادیم. موشکهای پاتریوت باقیمانده را به اوکراین بفرستید و تولید را افزایش دهید.
در پی گزارشهایی مبنی بر اینکه ایالات متحده به دلیل جنگ ایران، به شدت در آستانه کاهش خطرناک موجودی موشکهای دفاع هوایی و مهمات دقیق قرار دارد، رئیس جمهور ترامپ باید امروز زیان خود را در جنگ ایران کاهش داده و حمایت از اوکراین را افزایش دهد، این را برخی از مقامات پیشین آمریکایی و کارشناسان سیاست خارجی امروز اعلام کردند.
نماینده پیشین جمهوریخواه کنگره و سرهنگ دوم گارد ملی هوایی آمریکا، آدام کینزینگر، امروز در توییتر نوشت: ما تمام سامانههای دفاع هوایی مان را در جنگی احمقانه که باختیم، هدر دادیم. در همین حال، اوکراین جانانه میجنگد و اکنون خالی شده است.
کینزینگر توصیه کرد: موشکهای پاتریوت باقیمانده را همین حالا به اوکراین بفرستید و تولید را افزایش دهید.
دنیل فراید، دیپلمات پیشین باتجربه آمریکایی، به من گفت: رئیس جمهور ترامپ قرار نیست مرا به دفتر بیضی فرابخواند، اما اگر چنین میکرد، میگفتم: "به دنبال پیروزی بروید"، مرد» و حمایت آمریکا از اوکراین را افزایش دهید. «در ایران بازی بازنده را دنبال نکنید. به دنبال پیروزی بروید.»
فراید، سفیر پیشین آمریکا در لهستان که اکنون در شورای آتلانتیک فعالیت دارد، گفت: افراد در دولت گاهی میگویند که باید واقعگرا باشید. واقعگرایی حکم میکند که روی یک جنگ بد شرطبندی نکنید. روی جنگی شرطبندی کنید که چشم انداز موفقیت معقول تری دارد.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که تخمین زد ایالات متحده در پایان ژوئیه فقط حدود ۷۶۰ تا ۸۲۰ موشک پاتریوت در اختیار داشته است، در حالی که پیش از آغاز جنگ ایران با اسرائیل توسط ترامپ در ۲۸ فوریه، بیش از ۲۳۰۰ موشک داشت. همچنین اعلام کرد که ایالات متحده در پایان ژوئیه حدود ۲۳۰ تا ۲۷۸ موشک THAAD در اختیار داشته است، در مقایسه با حدود ۴۵۰ موشک پیش از جنگ.
مارک کانکیان از CSIS، یکی از نویسندگان این گزارش، به الکس رئوفاوغلو و زوریانا استپاننکو از RFERL گفت: اوکراین برای مدتی طولانی نمیتواند انتظار موشکهای زیادی – یا هیچ موشکی – از ایالات متحده داشته باشد.
به گزارش واشنگتن پست دیشب، ترامپ ظاهراً در حاشیه نشست کابینه در کمپ دیوید روز جمعه، به وزیر دفاع پیت هگزت حمله کرده و ادعا کرده که در مورد کمبود مهمات گمراه شده است.
یکی از منابع گفت: کمبودها، به ویژه در موشکهای هدایت شونده دوربرد و موشکهای دفاع هوایی، بخشی از دلیلی بوده که ترامپ در روزهای اخیر از انجام حملات عظیم بیشتر علیه ایران عقب نشینی کرده است ....
دو فرد آگاه گفتند: در کمپ دیوید، وقتی ترامپ او را در مورد ذخایر خالی سلاحها زیر سوال برد، هگزت از خود دفاع کرد و استیون فاینبرگ، معاون خود را به خاطر کمبودها و عدم اطمینان از آگاهی کامل ترامپ از این موضوع سرزنش کرد.
ترامپ امروز تأیید کرد که برخی مهمات در حال اتمام است، در حالی که اصرار داشت آمریکا دارای ذخیره بزرگی از مهمات و سلاحهای قدیمیتر است. او همچنین کمبودها را به آنچه دولت بایدن پس از حمله تمام عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ به اوکراین داد، نسبت داد.
«ما نوع خاصی از مهمات داریم که تقریباً به طور نامحدود تأمین داریم»، او امروز به خبرنگاران در دفتر بیضی گفت. «موارد دیگری داریم که کمی محدودتر است.»
«ما از مهماتی استفاده میکنیم که بسیار قدرتمند و بسیار خوب هستند، …، اما اینها کمی قدیمیتر هستند، به همان اندازه مؤثر»، او گفت. «به علاوه، ما در سراسر جهان ذخایر مهمات داریم که اگر روزی به آنها نیاز داشتیم، آنها را برمیداریم.»
«ببینید، ما مقدار زیادی به اوکراین دادیم»، او گفت. «افراد بایدن این کار را کردند و آنها رایگان داده شدند. …»
وقتی از ترامپ در مورد تلاشهای اوکراین برای دریافت موشکهای پاتریوت به منظور دفاع از پایتخت کی یف در برابر حملات موشکی شبانه اخیر روسیه سوال شد، او گفت که ایالات متحده نیز موشکهایی را که اوکراین به دنبال آن است، میخواهد.
«ما هم موشک میخواهیم»، ترامپ گفت. «بایدن به او اینقدر زیاد داد.»
فراید استدلال کرد که اگر ترامپ به افزایش حمایت از اوکراین روی آورد تا روسیه مجبور به پایان دادن به جنگ شود، این یک موفقیت استراتژیک برای اوکراین، غرب و ایالات متحده خواهد بود و به ترمیم آسیبهای وارد شده به اعتبار آمریکا پس از جنگ ناموفق ایران کمک میکند.
«اگر اوکراین موفق شود، همه مشکلات سیاست خارجی آمریکا بهبود مییابد»، فراید گفت. «اگر چینیها ببینند که ما خودمان را جمع کردیم و به اوکراین کمک کردیم و پوتین شکست خورد، این یک درس است. مثل اینکه ما میلغزیم، اما به آنجا میرسیم.»