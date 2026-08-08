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تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده

اقدامات پلیس و مرجع قضائی برای شناسایی عاملان قتل حمیدرضا رجب‌زاده در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۴
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53431 بازدید
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۴۲
حمیدرضا رجب زاده

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجب‌زاده و ارسال ویدئویی برای خانواده وی، پیگیری موضوع از مقامات مطلع در دستور کار خبرنگار تسنیم قرار گرفت.

یک منبع آگاه با تأیید وقوع این حادثه، اظهار کرد: ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده صحت دارد و تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.

این منبع آگاه افزود: موضوع در حال بررسی است و کار شناسایی عامل یا عاملان این جنایت در حال انجام است.

بر اساس اطلاعات اولیه، رجب‌زاده چند روز پیش ناپدید شده بود و پس از آن ویدئویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است؛ با این حال جزئیات بیشتر درباره نحوه ربایش و قتل و هویت عاملان، پس از تکمیل تحقیقات پلیس اعلام خواهد شد.

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ربایش قتل جنایت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
27
193
پاسخ
بر هند جگرخوار لعنت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
قوه قضاییه واقعا ضعیف عمل میکند. اگر فردی متهم شده دو حالت دارد یا بیگناه است یا گناهکار. در هر صورت تعیین تکلیف این موضوع نباید بیشتر از ۶ ماه طول بکشد. قوه قضاییه باید شفاف سازی کند که چرا این فرآیند انقدر طولانی میشود که قبح قضیه ریخته میشود و افراد بیشتری جلب گروههای خرابکار میشوند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
چه تکان دهنده است این جنایت قلب آدم به درد میاد که این مزدور های صهیونی و پهلویچی سس خرسی بک سرباز امنیت را این گونه وحشیانه به شهادت رساندند
بگردید پیدا کنید قاتلانش رو و اعدام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
قاتلانش را زنده زنده اتش بزنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
قوه‌ی قضائیه لطفا رسیدگی سریع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
62
190
پاسخ
بی خیال قوه قضاییه شود. خود مردم باید برای سر سلطنت طلبان داعشی جایزه تعیین کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بالاخره پهلویچی ها هم مثل رفیق های داعشی جولانی. و اسرائیلی شون هستن و بدتر حتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
51
184
پاسخ
ایشون شهید شدن بدست منافقین وضد انقلاب
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
52
150
پاسخ
حیوون های سطلی جوون مملکتو تیکه تیکه کردن به امید صبح انتقامت که شاید یکم دل ما و دل مادرت خنک شه
Hm
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
33
154
پاسخ
لعنت بر هند جگرخوار زمانه
لعنت به تروریست های صهیونیست سلطنت طلب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
53
176
پاسخ
بنظر شما آقای رئیس جمهور دستور پیگری می دهند ، خانم سخنگو سخنی می گویند یا پیگیری کار فردوسی پور مهمتره؟؟
مهسا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
31
149
پاسخ
قوه قضاییه باید در اولین فرصت قاتلهاش رو پیدا کنن و در میدان انقلاب تهران در ملا عام اعدام کنن تا اینجور قتلها انقدر راحت و بی خیال انجام نشه و قبح این جنایتها تو جامعه ریخته نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
15
95
پاسخ
ایشون مداح بوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
و باز یه عده بیان هشتگ نه به اعدام بزنن!!! لعنة الله علی القوم الظالمین
وطنم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
42
146
پاسخ
هرکس هشتک نه به اعدام این حرام زاده ها میده خودش با این اوباش همدست واز قوه قضائیه تقاضای مجازات هردو را داربم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
چرا کشورهایی که اعدام ندارند
به مراتب جرم و جنایت در آنها کمتر است؟؟؟

آیا اعدام باز دارنده است؟؟؟ یا باید هزینه های گزاف را صرف اموزش و فرهنگ جامعه کرد
ریشه ها
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
پاسخ به کسی که گفته کشور هایی که اعدام ندارن جنایت کمتره
یه سری به آمار ها بزنید خالی از لطف نیست.
جنایت عوامل متعددی داره !!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
کی گفته در این کشورها جرم و جنایت کمتره؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
کسی که میگه اعدام ندارند شما هروقت عزیزتو کشتن قاتلو ببخش لازم نکرده نظرت تحمیل کنی قصاص تو قرانم گفته شده بعد تو کی هستی که میگی نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
29
154
پاسخ
آدم رباتها و قاتلان باید به اشد مجازات برسند
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