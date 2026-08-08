به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجب‌زاده و ارسال ویدئویی برای خانواده وی، پیگیری موضوع از مقامات مطلع در دستور کار خبرنگار تسنیم قرار گرفت.

یک منبع آگاه با تأیید وقوع این حادثه، اظهار کرد: ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده صحت دارد و تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.

این منبع آگاه افزود: موضوع در حال بررسی است و کار شناسایی عامل یا عاملان این جنایت در حال انجام است.

بر اساس اطلاعات اولیه، رجب‌زاده چند روز پیش ناپدید شده بود و پس از آن ویدئویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است؛ با این حال جزئیات بیشتر درباره نحوه ربایش و قتل و هویت عاملان، پس از تکمیل تحقیقات پلیس اعلام خواهد شد.