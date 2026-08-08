تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده
اقدامات پلیس و مرجع قضائی برای شناسایی عاملان قتل حمیدرضا رجبزاده در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۴| |
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به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجبزاده و ارسال ویدئویی برای خانواده وی، پیگیری موضوع از مقامات مطلع در دستور کار خبرنگار تسنیم قرار گرفت.
یک منبع آگاه با تأیید وقوع این حادثه، اظهار کرد: ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده صحت دارد و تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.
این منبع آگاه افزود: موضوع در حال بررسی است و کار شناسایی عامل یا عاملان این جنایت در حال انجام است.
بر اساس اطلاعات اولیه، رجبزاده چند روز پیش ناپدید شده بود و پس از آن ویدئویی از لحظه قتل او برای خانوادهاش ارسال شده است؛ با این حال جزئیات بیشتر درباره نحوه ربایش و قتل و هویت عاملان، پس از تکمیل تحقیقات پلیس اعلام خواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۲
بر هند جگرخوار لعنت
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بگردید پیدا کنید قاتلانش رو و اعدام
ناشناس| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بی خیال قوه قضاییه شود. خود مردم باید برای سر سلطنت طلبان داعشی جایزه تعیین کنند
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ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
حیوون های سطلی جوون مملکتو تیکه تیکه کردن به امید صبح انتقامت که شاید یکم دل ما و دل مادرت خنک شه
بنظر شما آقای رئیس جمهور دستور پیگری می دهند ، خانم سخنگو سخنی می گویند یا پیگیری کار فردوسی پور مهمتره؟؟
قوه قضاییه باید در اولین فرصت قاتلهاش رو پیدا کنن و در میدان انقلاب تهران در ملا عام اعدام کنن تا اینجور قتلها انقدر راحت و بی خیال انجام نشه و قبح این جنایتها تو جامعه ریخته نشه
ایشون مداح بوده
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ناشناس| |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
هرکس هشتک نه به اعدام این حرام زاده ها میده خودش با این اوباش همدست واز قوه قضائیه تقاضای مجازات هردو را داربم
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ناشناس| |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
به مراتب جرم و جنایت در آنها کمتر است؟؟؟
آیا اعدام باز دارنده است؟؟؟ یا باید هزینه های گزاف را صرف اموزش و فرهنگ جامعه کرد
ریشه ها| |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
یه سری به آمار ها بزنید خالی از لطف نیست.
جنایت عوامل متعددی داره !!!!!
ناشناس| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷