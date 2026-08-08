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آتش‌سوزی یک کشتی دیگر در تنگه هرمز

تصاویر ماهو‌اره‌ای نشان می‌دهد که یک کشتی در تنگه هرمز در حال سوختن است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۲
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پایش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که یک کشتی که احتمالا نفتکش است در مسیر جنوبی تنگه هرمز می‌سوزد.

بامداد امروز یک آتش‌سوزی در کریدور جنوبی تنگه هرمز اتفاق افتاد و یک شناور مقابله با آلودگی نفتی و اطفای حریق به نام «ادنوک‌ای‌آر۰۱» به‌سرعت خود را به منطقه حادثه رساند.

اکانت رهیابی‌های ماهواره‌ای منچ اوسینت می‌گوید مسیر حرکت کشتی اطفای حریق نشان می‌دهد که این کشتی با سرعت ۳۰ گره دریایی به‌سرعت خود را به محل رسانده و پس از رسیدن به محدوده آتش‌سوزی که در سامانه NASA FIRMS شناسایی شده بود، سرعتش را کاهش داده و پس از نجات خدمه با سرعت ۸ گره دریایی به سمت امارات بازگشته است.

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برچسب ها
تنگه هرمز نفتکش آتش سوزى آلودگی نفتی
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