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حمله تند حسین شریعتمداری به «پیمان مکه»

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان به توافقنامه پاکستان،عربستان و ترکیه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۸
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3439 بازدید
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۱۴
حسین شریعتمداری

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان به توافقنامه پاکستان، عربستان و ترکیه واکنش نشان داد:

دیروز آقایان شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مکه رفته و به‌اتفاق بن‌سلمان یک پیمان نظامی سه‌جانبه امضاء کرده‌اند. سران به اصطلاح مسلمان این سه کشور، در مقابل قتل‌عام وحشیانه مردم مسلمان و مظلوم غزه نه فقط سکوت کرده بودند، بلکه شواهدی در دست است که در آن قتل‌عام وحشیانه با رژیم کودک‌کش صهیونیستی سَر و سِّر مخفیانه‌ای هم داشته‌اند. براساس «پیمان نظامی مکه» هرگونه حمله نظامی علیه یکی از این سه کشور به منزله حمله علیه همه آنها تلقی خواهد شد!

هفته گذشته نیز نمایندگان بیش از ۴۰ کشور در ریاض گردهم آمده و پیمانی را امضاء کردند که موضوع آن «حفظ امنیت دریای سرخ و باب‌المندب است»! یعنی مقابله با مقاومت یمن و انصارالله (بخوانید با ایران و جبهه مقاومت). دولت پاکستان هم یکی از امضاء‌کنندگان این پیمان است!

سخن درباره دولت پاکستان است که در مذاکرات پس از حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، نقش میانجی را برعهده داشته و شاید قرار است باز هم این نقش را برعهده داشته باشد! کشوری که نخست‌وزیرش، ترامپ پلید و جنایتکار را انسانی شریف می‌داند! و معتقد است که باید تقدیر از عملکرد او با خط طلایی در تاریخ نوشته شود (!) و در همان حال در «پیمان نظامی مکه» با سمت و سو و موضوع دفاع از منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی (ترجمه کنید علیه ایران و ملت‌های مسلمان) شرکت دارد و به بهانه «حفظ امنیت دریای سرخ و باب‌المندب»! برای مقابله با انصارالله یمن (باز هم در نهایت علیه ایران) رسماً اعلام آمادگی کرده و متعهد می‌شود. آیا کشوری (بخوانید دولتی) با این هویت شایسته میانجیگری است؟! معلوم است که نیست و خوشبختانه مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه دارند.

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حسین شریعتمداری پیمان مکه اردوغان شهباز شریف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
7
47
پاسخ
هر ساده لوحی هم میدونه این توافق و پیمان و سیاه بازی برای مهار و سرکوبی ایران است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
نتایج دست پخت های کیهان و آقای شریعتمداری است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
11:11 باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
31
پاسخ
آمریکا و اسرائیل با این قبیل طراحی های شوم نظیر همین پیمان مکه ، به اصطلاح تفویض اختیار کردند .
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
20
4
پاسخ
داش حسین فقط خودت که مثل بتمن قهرمانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
19
12
پاسخ
خیلی جالبه این مسلمانان برای غزه پیمان نمیبندن. تازه ترکیه سلاح به اسرائیل میفروشه.
فدای شیعه. که اسلام واقعی هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
سران کشورهای مسلمان یک از یک جلوی آمریکا نوکرترن، این همه کشتار غزه رو میبینن ، ته تهش محکوم میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
21
15
پاسخ
بابا دلتون خوشه اینها مسلمان نیستند فقط اسمش را یدک میکشند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
کشورهایی با مردم مسلمان و سرانی اپستینی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مردمی که سران اپستینی بر آنها حکومت میکنند و هیچ حرکتی در جهت تغییر انجام نمی دهند مسلمان نیستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ببین با کیا شدیم 2 میلیارد مسلمان
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
6
9
پاسخ
هیچ فکر کردین چرا برای غزه اینطور دور هم جمع نشدن و کاری نکردن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
چون غزه پول نداره ولی عربستان پول داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
11
پاسخ
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