حمله تند حسین شریعتمداری به «پیمان مکه»

به گزارش تابناک؛ حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان به توافقنامه پاکستان، عربستان و ترکیه واکنش نشان داد:

دیروز آقایان شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مکه رفته و به‌اتفاق بن‌سلمان یک پیمان نظامی سه‌جانبه امضاء کرده‌اند. سران به اصطلاح مسلمان این سه کشور، در مقابل قتل‌عام وحشیانه مردم مسلمان و مظلوم غزه نه فقط سکوت کرده بودند، بلکه شواهدی در دست است که در آن قتل‌عام وحشیانه با رژیم کودک‌کش صهیونیستی سَر و سِّر مخفیانه‌ای هم داشته‌اند. براساس «پیمان نظامی مکه» هرگونه حمله نظامی علیه یکی از این سه کشور به منزله حمله علیه همه آنها تلقی خواهد شد!

هفته گذشته نیز نمایندگان بیش از ۴۰ کشور در ریاض گردهم آمده و پیمانی را امضاء کردند که موضوع آن «حفظ امنیت دریای سرخ و باب‌المندب است»! یعنی مقابله با مقاومت یمن و انصارالله (بخوانید با ایران و جبهه مقاومت). دولت پاکستان هم یکی از امضاء‌کنندگان این پیمان است!

سخن درباره دولت پاکستان است که در مذاکرات پس از حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، نقش میانجی را برعهده داشته و شاید قرار است باز هم این نقش را برعهده داشته باشد! کشوری که نخست‌وزیرش، ترامپ پلید و جنایتکار را انسانی شریف می‌داند! و معتقد است که باید تقدیر از عملکرد او با خط طلایی در تاریخ نوشته شود (!) و در همان حال در «پیمان نظامی مکه» با سمت و سو و موضوع دفاع از منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی (ترجمه کنید علیه ایران و ملت‌های مسلمان) شرکت دارد و به بهانه «حفظ امنیت دریای سرخ و باب‌المندب»! برای مقابله با انصارالله یمن (باز هم در نهایت علیه ایران) رسماً اعلام آمادگی کرده و متعهد می‌شود. آیا کشوری (بخوانید دولتی) با این هویت شایسته میانجیگری است؟! معلوم است که نیست و خوشبختانه مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه دارند.