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ثبت رکورد تاریخی جدید در بورس

بورس ۵ و نیم میلیونی شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۲
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1843 بازدید
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۶

ثبت رکورد تاریخی جدید در بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز با با ثبت رکورد تاریخی جدید از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد.

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بورس رکورد معاملات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
2
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اگر میخواهید اقتصاد وتولید وبی کاری مشکلش حل بشه تنها راه حلش هم سرمایه گذاری در بورس هست بقیه بازارها سود شخصی هست که اونم اشباع شده دیگه وچندان رونقی ندارد
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
4
پاسخ
خدا عاقبتمون رو بخیر کنه
ذوق اعداد رو نکنید نه تولید و نه چیزی اضافه شده پول ملی به سرعت داره بی ارزش میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
جنگ تمام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
همین که برقها نمیرود یعنی اوضاع خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
2
پاسخ
بخرید تا دیر نشده کجا با پول کم میشه سرمایه گذاری کرد بقیه بازارها اشباع 1000درصدی شده سهم ها ارزان وبرای همه در دسترس واز حرفهای دیشب معلومه صلح نزدیک وبا گرفتن حق عبور از تنگه وصادرات وضع اقتصاد وتولید بهتر میشه انگار سایه جنگ داره تمام میشه
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