ثبت رکورد تاریخی جدید در بورس
بورس ۵ و نیم میلیونی شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۲۲| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز با با ثبت رکورد تاریخی جدید از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد.
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انتشار یافته: ۶
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
خدا عاقبتمون رو بخیر کنه
ذوق اعداد رو نکنید نه تولید و نه چیزی اضافه شده پول ملی به سرعت داره بی ارزش میشه
ذوق اعداد رو نکنید نه تولید و نه چیزی اضافه شده پول ملی به سرعت داره بی ارزش میشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷