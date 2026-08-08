حماس با خلع سلاح موافقت نکرد

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ طی روز‌های اخیر گزارش‌هایی درباره دستیابی به توافق برای ورود به مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه منتشر شده است.

با وجود این، رژیم صهیونیستی ضمن خودداری از عمل به تعهدات خود، حملات را در نوار غزه تشدید کرده است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن محکوم کردن تشدید تجاوز‌های رژیم صهیونیستی، از میانجی‌ها خواست تا این رژیم را وادار به اجرای تعهدات خود کنند.

حماس تاکید کرده که تشدید تنش‌های رژیم صهیونیستی به‌منظور مانع‌تراشی در مسیر اجرای مرحله دوم توافق است.

در همین رابطه ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران در گفت‌‎وگو با میزان به تشریح تحولات مربوط به توافق‌نامه آتش‌بس غزه پرداخته است.

شکاف ساختاری در توافق آتش‌‎بس غزه

ابوشریف، در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر مسیر مرحله دوم توافق آتش‌بس در چه نقطه‌ای قرار دارد؛ آیا وارد فاز اجرایی شده یا همچنان در مرحله مانور‌های سیاسی است، گفت: اجازه دهید دقیق باشیم؛ ما همچنان در وضعیت تخاصم قرار داریم، توافق -با آن چارچوبی که واشنگتن تبلیغ می‌کند و برخی طرف‌ها آن را اعلام کرده‌اند- همچنان از یک شکاف ساختاری میان متن اعلام‌شده و عملکرد میدانی رژیم اشغالگر رنج می‌برد.

وی بیان کرد: یک پیش‌نویس نقشه راه وجود دارد که گروه‌های فلسطینی با آن موافقت کرده‌اند، اما ما همچنان درجا می‌زنیم، زیرا اشغالگران از تبدیل این توافق به یک بسته همزمان (متحد) سر باز می‌زنند؛ ما اکنون در مرحله ماقبلِ اجرایِ واقعی هستیم، جایی که رژیم اشغالگر تلاش می‌کند توافق را از ابزاری برای پایان دادن به جنگ، به وسیله‌ای برای مهندسی مجدد واقعیت امنیتی در غزه بر اساس معیار‌های خاص خود تبدیل کند.

آنچه حماس با آن موافقت کرده خلع سلاح نیست

نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران ضمن مطرح کردن این موضوع که پرونده سلاح همچنان بزرگ‌ترین گره توافق است؛ حماس با ترتیبات مربوط به سلاح موافقت کرده است؛ این موافقت را چگونه باید تفسیر کرد؟ عقب‌نشینی است یا تاکتیک؟، تاکید کرد: این موافقت در جوهر خود یک مدیریت سیاسی برای منازعه است.

مقام جنبش جهاد اسلامی اظهار کرد: آنچه مقاومت با آن موافقت کرده، اقدامات سازمانی (شمارش و انبارش) تحت نظارت کامل فلسطینی است، نه خلع سلاح آن‌گونه که در گفتمان اسرائیلی تبلیغ می‌شود.

تشدید تنش، «زبان موازی» مذاکرات برای نتانیاهو است

ابوشریف، تصریح کرد: این موضع ناشی از مسئولیت ملی برای حفاظت از جامعه در برابر نابودی، در عین حفظ جوهر بازدارندگی است؛ مقاومت قصد ندارد سلاحی را که سوپاپ اطمینان وجودی اوست کنار بگذارد، بلکه ما در برابر یک معادله انتقالی هستیم؛ سلاح تحت اراده ملی فلسطینی در ازای پایان دادن به محاصره و تجاوز مدیریت می‌شود. هر تفسیری که این را موافقت با خلع سلاح توصیف کند، تفسیری سطحی یا گمراه‌کننده است؛ ما در مورد بازآرایی سلاح تحت اراده ملی فلسطین صحبت می‌کنیم، نه تحویل آن به دشمن.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران ضمن اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه طی روز‌های اخیر، گفت: تشدید تنش، زبان موازی مذاکرات برای نتانیاهو است.

مقام جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: نتانیاهو می‌خواهد سه چیز را بگوید؛ اول، اینکه او در میدان نظامی شکست نخورده که مجبور به امتیازدهی سیاسی شود؛ دوم، او در حال باج‌خواهی خونین است تا ما را به پذیرش تفسیر خاص خود از توافق وادار کند؛ و سوم، نتانیاهو اسیر ائتلاف راست افراطی خود است؛ بنابراین از خون فلسطینی‌ها به‌عنوان «سوخت داخلی» استفاده می‌کند تا به شرکای خود ثابت کند که همچنان ابتکار عمل را در دست دارد.

وی تاکید کرد: تشدید تنش نشانه قدرت نیست، بلکه تلاشی مذبوحانه برای تبدیل شکست سیاسی در غزه به پیروزی در میدان آتش است.

واشنگتن شریک استراتژیک اشغالگران است

ابوشریف، در بخش دیگری به نقش آمریکا در توافق‌نامه آتش‌بس پرداخته و عنوان کرد: به سراغ حامی آمریکایی برویم؛ آیا کاخ سفید واقعا قدرت وادار کردن تل‌آویو به پایبندی و اجرا را دارد؟ قدرت وجود دارد، اما اراده سیاسی حلقه مفقوده است.

مقام جنبش جهاد اسلامی تصریح کرد: واشنگتن شریک استراتژیک اشغالگران است و دیپلماسی آنها در این پرونده فاقد «دندان‌های واقعی» (ابزار فشار جدی) است؛ آنها «آرامشی» را می‌خواهند که پیامد‌های منطقه‌ای جنگ را پایان دهد، اما فشار بر اسرائیل که عقاید امنیتی‌اش را تحت‌الشعاع قرار دهد، نمی‌خواهند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران تاکید کرد: تا زمانی که واشنگتن از برگ‌های فشار واقعی استفاده نکند، نقش آنها محدود به مدیریت بحران باقی خواهد ماند، نه حل آن؛ ما معتقدیم توپ همچنان در زمین آمریکاست، اما واشنگتن چراغ سبزِ ادامه وقت‌کشی را به اسرائیل می‌دهد.

مقاومت اجازه نمی‌دهد مسئله به فراموشی سپرده شود

وی در بخش دیگری با اشاره به چشم‌انداز آتش‌بس غزه، افزود: ما در برابر سناریو خفگی تدریجی هستیم؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد که ممکن است به اجرای گزینشی توافق برسیم؛ مقدار کمی کمک، مقدار کمی بازسازی، در کنار ادامه سلطه امنیتی اسرائیل.

ابوشریف، اظهار کرد: این سناریو منازعه را پایان نمی‌دهد، بلکه آن را مدیریت می‌کند؛ خطر اینجاست که غزه به زندانی باز تبدیل شود که با تفاهمات شکننده اداره می‌شود، اما این نکته تعیین‌کننده است که مقاومت متوجه این موضوع است و اجازه نمی‌دهد مسئله به فراموشی سپرده شود. اگر اشغالگران به وقت‌کشی ادامه دهند، ما با گزینه بازگشت به معادلات میدانی که همه آن را خوب می‌شناسند، رو‌به‌رو خواهیم بود.

مقام جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی آشکارا اعلام می‌کند که پیش از خلع سلاح عقب‌نشینی نخواهد کرد، در حالی که گروه‌های فلسطینی خلع سلاح را به‌عنوان شرط تفاهمات می‌دانند، عنوان کرد: تنها راه خروج از این وضعیت، تقابل و همزمانی تعهدات است؛ هیچ عقل سیاسی فلسطینی نمی‌تواند معادله «اول امنیت اسرائیل، سپس امنیت فلسطین» را بپذیرد.

ابوشریف، ضمن تاکید بر اینکه ما خواستار یک مسیر موازی هستیم؛ تعهد در برابر تعهد، گام در برابر گام، تحت نظارت بین‌المللیِ بی‌طرف، گفت: اگر جامعه بین‌المللی می‌خواهد جنگ را پایان دهد، باید اسرائیل را مجبور کند عقب‌نشینی را به‌عنوان گام اول برای تضمین استقرار اداره مدنی انجام دهد؛ اصرار اسرائیل بر خلع سلاح پیش از عقب‌نشینی، اعلام رسمی این است که آنها سلطه را می‌خواهند، نه صلح؛ و ما در مقاومت تأکید می‌کنیم تا زمانی که اشغالگر وجود دارد در غزه استقراری نیست و خلع سلاحی تحت تهدید و تجاوز صورت نخواهد گرفت.