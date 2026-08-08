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شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد؟

اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رییس جمهور درباره تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور، همزمان با بازخوانی قطعه «گل یاس» توسط شادمهر عقیلی، موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال بازگشت این خواننده به ایران به راه انداخت.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۰۹
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4797 بازدید
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شادمهر عقیلی به ایران برمی گردد؟ | چراغ سبزی برای بازگشت

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، گمانه‌زنی‌هایی که پیش از این درباره چهره‌هایی چون معین و بیژن مرتضوی مطرح شده بود.

۲۸ سال پیش در سال ۱۳۷۷ قطعه «گل یاس» از شادمهر عقیلی ساخته و منتشر شد. این اثر که یکی از قطعات نخستین آلبوم رسمی عقیلی به نام «مسافر» است، یکی از شاخص‌ترین آثار آلبوم نیز به شمار می‌رود. البته که خود این آلبوم یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی پاپ ایران است.

شادمهر عقیلی قطعه «گل یاس» را بازخوانی کرد | ببینید

«گل یاس» از همان ابتدا با روایت‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت ساختش همراه شد. یکی از مشهورترین برداشت‌ها این بود که این قطعه برای حضرت فاطمه (س) ساخته شده است. این تصور از آنجا شکل گرفت که «گل یاس» در ادبیات و ترانه‌سرایی پس از انقلاب بارها به‌عنوان نمادی از حضرت زهرا (س) به کار رفته است. بر همین اساس، برخی معتقد بودند شادمهر این اثر را به خواست خود یا به توصیه و درخواست مادرش، که ارادت ویژه‌ای به حضرت زهرا (س) داشت، اجرا کرده است.

در مقابل، روایت دیگری نیز به گوش می‌رسید که می‌گفت «گل یاس» هدیه‌ای به مادر شادمهر عقیلی بوده است و او با استفاده از «یاس» به‌عنوان نمادی از پاکی و معصومیت، از زحمات و صبوری‌های مادرش قدردانی کرده است.

اما عقیلی بعدها در این‌باره صحبت کرد و گفت که «گل یاس» در آن مقطع، پروژه‌ای بود که برای صدا و سیما یا ارائه‌های رسمی آن دوران تولید شد. به گفته او، «گل یاس» در این چارچوب شکل گرفت؛ ترانه‌ای که برای حضرت فاطمه (س) سروده شده بود و او آن را با همان مضمون اجرا و ضبط کرد.

با این حال، شادمهر در صحبت‌هایش به نقش مادرش نیز اشاره کرد. به گفته او، مادرش که فردی مذهبی بود، ارادت ویژه‌ای به اهل بیت (ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه (س) داشت، در نتیجه این قطعه برای مادرش اثری محبوب بود و علاقه و رضایت او نسبت به اجرای آن بی‌تأثیر نبود.

اکنون پس از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از انتشار این اثر، شادمهر عقیلی در سالگرد فوت مادرش، اجرایی از این قطعه را به همراه پیانو در منزل خود به اشتراک گذاشت که واکنش‌های مثبتی را به همراه داشت.

البته انتشار این قطعه همزمان شد با صحبت‌های رییس‌جمهور درباره تلاش‌هایی که برای ورود بلامانع ایرانی‌های مقیم خارج از کشور به ایران شده است. همین امر موجب شد برخی همزمانی انتشار این ویدیو با سالگرد درگذشت مادر شادمهر عقیلی را فراموش کرده و از احتمال علاقه او برای بازگشت به ایران بگویند.

در همین زمان، برخی گمانه‌زنی‌ و یا برداشت کردند که احتمالا بازخوانی این اثر چراغ سبزی از سمت شادمهر عقیلی برای بازگشت به کشور است.

رییس‌جمهور اخیرا در تازه‌ترین مصاحبه خود اینگونه گفته است: «برای حل مسئله بازگشت ایرانی‌ها به کشور قرار شد نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته شود. من همچنین به وزارت امور خارجه گفتم که به دستگاه‌های امنیتی دستور داده شود هر ایرانی که قصد سفر به ایران را دارد، با مشکلی مواجه نشود.

اگر قرار است فردی اجازه ورود نداشته باشد، باید همان ابتدا به او گفته شود که نیاید. اما اگر ویزا گرفت و وارد کشور شد، دیگر نباید او را بازداشت یا برایش مشکل ایجاد کرد. اگر هم پس از ورود مشخص شد که مسئله‌ای وجود دارد، همان‌جا به او گفته شود که به کشور محل اقامتش بازگردد، نه اینکه او را در داخل کشور نگه دارند.

در نتیجه، هر ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، باید بتواند به‌راحتی به ایران، که خانه خودش است، سفر کند و بدون مشکل نیز از کشور خارج شود. ما نباید برای او مانع ایجاد کنیم. اگر قرار است محدودیتی وجود داشته باشد، باید از ابتدا اعلام شود که نیاید؛ نه اینکه وارد کشور شود و بعد بگوییم «تو را می‌گیریم و اجازه خروج نمی‌دهیم». این نامردی است.»

اما این گمانه‌زنی‌ها نخستین بار نیست که مطرح می‌شوند و هر بار به بهانه‌ای، بحث بازگشت هنرمندان به کشور داغ می‌شود. نزدیک‌ترین نمونه گمانه‌زنی‌ها پس از گفت‌وگوی مجید واشقانی با همسر بیژن مرتضوی صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که برخی از احتمال بازگشت این خواننده، آهنگساز و نوازنده ویولن به ایران سخن گفتند.

پیش از این نیز بارها درباره بازگشت نصرالله معین به ایران گمانه‌زنی‌ شده است و برخی از رسانه‌ها روی این موج، احتمالا در تلاش برای جذب مخاطب بوده‌اند. اگرچه «معین» هر بار پس از مطرح شدن این ادعاها آنها را تکذیب و از مردم درخواست کرده که اخبار مربوط به او را صرفا از طریق صفحه مجازی خودش پیگیری کنند.

با درنظر گرفتن سخنان اخیر رییس‌جمهور درباره تسهیل ورود ایرانیان مقیم خارج از کشور، موضوع دیگری که مطرح می‌شود مهیا بودن زمینه فعالیت حرفه‌ای برای هنرمندان است.

از سوی دیگر، تجربه بازگشت برخی هنرمندان به کشور نیز نشان داده است که بازگشت لزوماً به معنای فراهم شدن امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای نیست. از جمله می‌توان به «حبیب» اشاره کرد که پس از بازگشت به ایران، با وجود نداشتن سابقه فعالیت سیاسی، امکان برگزاری کنسرت پیدا نکرد و نتوانست فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه موسیقی از سر بگیرد. موضوعی که بعدها برخی مسئولان هم گفتند می‌شد به گونه دیگری مدیریت شود.

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سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
21
پاسخ
حالا این آقا برگرده یا برنگردد ، چه اتفاقی میفته ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مهم اقتصاد وبی کاری هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
11
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
30
8
پاسخ
شادمهر عقیلی کیه !؟ خدا وکیل من اولین بار اسم ایشون را میشنوم !
پاسخ ها
ممد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
د آخه مشتی😐
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
یه خواننده که مدتهاست تموم شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
یکی جوان بوده رفته عشق حال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
9
19
پاسخ
مردم ایران تو شرایط جنگی بحرانی و فلاکت‌بار اقتصادی هستند اونوقت شما به فکر چند خواننده معلوم‌الحال هستید که بیاند یا نیاند؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
10
16
پاسخ
بیاد نیاد چه فرقی میکنه؟ اینها انطرف به اخر خط رسیدن میخواهند بیان اینجا بلکه ابی گرم بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
17
6
پاسخ
راشون ندید. تمام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
هرکه خواست بیاد باید سرمایه بیاره به ازای هرماه سال رفته 1میلیون دلار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
6
7
پاسخ
از ماست که بر ماست . این بابا و امثالشون تا موقعی که اوضاع بر وفق مرادشان باشد یادی از وطن و میهن نمی کنند . هر وقت کف گیرشان به ته دیگ می خوره یاد وطن می افتند. اشخاصی که بودن و نبودنشان فرقی برای جامعه ندارد الا برای خودشان که هر چه به نفع شان باشد. رسانه ها ی تصویری و نوشتاری با تیتر کردن آدمهای مرده را زنده می کنند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
4
پاسخ
اگر شخصی جرمی مرتکب شده باشد و به این کشور بیاید و دستگیر شود چه ایرادی دارد؟ کجای این کار نامردی است؟
و اگر جرمی مرتکب نشده که دیگر مشکلی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
7
پاسخ
این لوس بازی ها موقعی جواب می داد که شکم مردم سیر بود الان کسی حوصله خواننده چه اینور آبی چه اونور آبی را نداره.
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