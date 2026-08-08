پیش بینی بورس امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، بازار سهام روز چهارشنبه نیز به روند صعودی خود ادامه داد و با ثبت رشد بیش از ۲ درصدی شاخصهای اصلی، یکی از روزهای قدرتمند معاملات را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس با رشد ۱۳۰ هزار و ۵۴۹ واحدی معادل ۲.۴۷ درصد به سطح ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۲.۴۵ درصد افزایش یافت. در فرابورس هم شاخص کل با رشد ۲.۶ درصدی همراه شد.
در سمت جریان نقدینگی نیز شرایط همچنان به نفع بازار سهام بود؛ بهطوری که ۶.۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد معاملات خرد شد. همزمان ارزش سفارشهای خرید به ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارشهای فروش تنها ۲۱۴.۹ میلیارد تومان بود. این ارقام نشان میدهد تقاضا همچنان با فاصله قابل توجهی از عرضه قرار دارد.
شاخص کل و هموزن؛ ادامه موج قدرتمند صعودی
شاخص کل بورس روز چهارشنبه با رشد ۲.۴۷ درصدی به ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۹۰۰ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با افزایش ۲.۴۵ درصدی در محدوده یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحد قرار گرفت.
نکته مهم در معاملات روز چهارشنبه، همجهت بودن رشد شاخص کل و هموزن است. این موضوع نشان میدهد رشد بازار تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش قابل توجهی از نمادها نیز در این روند صعودی مشارکت داشتهاند.
روز چهارشنبه از مجموع ۹۱۷ نماد مورد بررسی، ۸۶۴ نماد معادل ۹۴ درصد مثبت بودند و تنها ۵۳ نماد در محدوده منفی معامله شدند. همچنین ۶۷۷ نماد در صف خرید قرار گرفتند، در حالی که تعداد نمادهای دارای صف فروش تنها ۸ نماد بود.
ارزش صفهای خرید نیز به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در کنار تنها ۶۵ میلیارد تومان صف فروش، قدرت تقاضا در بازار را بهخوبی نشان میدهد.
ورود ۶.۳ همت پول حقیقی به بورس
یکی از مهمترین سیگنالهای معاملات روز چهارشنبه، تداوم ورود پول حقیقی بود.
در معاملات خرد، ۶.۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد که نسبت به روز گذشته نیز افزایش نشان میدهد. روز قبل ورود پول حقیقی حدود ۵.۹ هزار میلیارد تومان بود.
از سوی دیگر، سرانه خرید حقیقی به ۱۰۳.۳ میلیون تومان رسید، در حالی که سرانه فروش حقیقی ۶۲ میلیون تومان بود. بنابراین نسبت قدرت سرانه خرید به فروش در حدود ۱.۷ برابر قرار گرفت.
این اختلاف نشان میدهد خریداران حقیقی همچنان با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در بازار فعالیت میکنند.
در بین گروهها نیز بیشترین ورود پول حقیقی به این صنایع اختصاص داشت:
|گروه
|ورود پول حقیقی
|ارزش معاملات
|صندوق
|۱,۶۰۰ میلیارد تومان
|۵,۰۰۰ میلیارد تومان
|بانک
|۱,۰۰۰ میلیارد تومان
|۱,۷۰۰ میلیارد تومان
|شیمیایی
|۷۷۴.۹ میلیارد تومان
|۱,۹۰۰ میلیارد تومان
|کانههای فلزی
|۵۴۷.۵ میلیارد تومان
|۱,۰۰۰ میلیارد تومان
|چندرشتهای صنعتی
|۵۲۴.۵ میلیارد تومان
|۷۴۱.۶ میلیارد تومان
|نفتی
|۳۸۲.۸ میلیارد تومان
|۱,۲۰۰ میلیارد تومان
|فلزات اساسی
|۲۹۰.۲ میلیارد تومان
|۱,۱۰۰ میلیارد تومان
|خودرو
|۲۰۵.۹ میلیارد تومان
|۱,۰۰۰ میلیارد تومان
در مقابل، داروییها با خروج ۴۲.۶ میلیارد تومان، غذاییها با خروج ۲۴.۹ میلیارد تومان و گروه هنری با خروج ۵.۲ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند.
بانکها، شیمیاییها و کانههای فلزی در کانون توجه بازار
بررسی جریان پول نشان میدهد بخش مهمی از نقدینگی حقیقی روز چهارشنبه به سمت صنایع بزرگ و شاخصساز حرکت کرده است.
در گروه بانکی، ۱ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. در میان نمادها نیز وبملت، وتجارت و وبصادر در بین نمادهای دارای بیشترین ورود پول قرار داشتند.
در گروه شیمیایی نیز ۷۷۴.۹ میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد و در گروه کانههای فلزی ورود پول به ۵۴۷.۵ میلیارد تومان رسید.
گروه چندرشتهای صنعتی نیز با وجود ارزش معاملات ۷۴۱.۶ میلیارد تومانی، ۵۲۴.۵ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشت که قدرت خرید ۹ را برای این گروه نشان میدهد.
این جریان میتواند نشاندهنده آن باشد که در شرایط فعلی، نقدینگی در حال حرکت به سمت نمادهای بزرگتر و گروههایی است که وزن بیشتری در شاخص دارند.
کدام نمادها بیشترین ورود پول را داشتند؟
در بین نمادها، تاپیکو با ۴۶۵.۳ میلیارد تومان، شستا با ۴۴۸.۳ میلیارد تومان، وتجارت با ۳۵۱.۲ میلیارد تومان، عیار با ۳۰۹.۵ میلیارد تومان و وبملت با ۲۹۵.۱ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.
همچنین ومعادن با ورود ۲۸۱ میلیارد تومان، شتران با ۱۶۸.۱ میلیارد تومان، کاردان با ۱۳۰.۸ میلیارد تومان و سلام با ۱۲۵.۲ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در سمت مقابل، کهربا با خروج ۱۰۰.۲ میلیارد تومان، آتش با ۹۴.۱ میلیارد تومان و رز ترنج با ۸۵ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند.
نکته قابل توجه آن است که بخش مهمی از خروج پول در برخی صندوقها و نمادهای کالایی رخ داده و تعدادی از این نمادها همزمان با خروج پول حقیقی با افت قیمت مواجه شدهاند.
عیار؛ صدرنشین ارزش معاملات
«عیار» روز چهارشنبه با ۳.۱ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات در صدر بازار قرار گرفت. پس از آن، طلا با ۶۳۸.۷ میلیارد تومان، داریوش با ۵۸۱.۷ میلیارد تومان، تاپیکو با ۵۳۱.۹ میلیارد تومان و شستا با ۵۱۵.۸ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
در عین حال، برخی نمادها با وجود ارزش معاملات بالا با فشار فروش مواجه بودند؛ از جمله عیار، طلا، سینرژی، تکنو، کهربا و آتش.
در بخش حجم معاملات نیز وتجارت با ۵.۹ میلیارد سهم در صدر قرار گرفت و پس از آن ذوب با ۵.۴ میلیارد سهم، خساپا با ۴.۲ میلیارد سهم، وبملت با ۴ میلیارد سهم و خودرو با ۳.۴ میلیارد سهم قرار گرفتند.
یک نشانه مهم؛ بازار همچنان در فاز تقاضا قرار دارد
مجموع دادههای روز چهارشنبه یک تصویر نسبتاً روشن از وضعیت بازار ارائه میدهد:
- شاخص کل: ۲.۴۷ درصد رشد
- شاخص هموزن: ۲.۴۵ درصد رشد
- شاخص فرابورس: ۲.۶ درصد رشد
- ورود پول حقیقی: ۶.۳ همت
- ارزش معاملات خرد: ۲۰.۵ همت
- ارزش صف خرید: ۱۵ همت
- ارزش صف فروش: تنها ۶۵ میلیارد تومان
- نمادهای مثبت: ۹۴ درصد
- نمادهای دارای صف خرید: ۶۷۷ نماد
- سرانه خرید حقیقی: ۱۰۳.۳ میلیون تومان
- سرانه فروش حقیقی: ۶۲ میلیون تومان
بنابراین، بازار روز چهارشنبه نهتنها صعودی بود، بلکه عمق تقاضا و جریان نقدینگی نیز از این روند حمایت کردند.
در مقایسه با روز دوشنبه نیز ارزش معاملات خرد از ۱۹.۷ به ۲۰.۵ همت افزایش یافته، ورود پول حقیقی از ۵.۹ به ۶.۳ همت رسیده و ارزش صفهای خرید از ۱۱.۵ به ۱۵ همت افزایش یافته است. در نتیجه، شتاب تقاضا در بازار نسبت به روز قبل تقویت شده است.
پیشبینی بورس امروز شنبه 17 مرداد
با توجه به دادههای معاملات روز چهارشنبه، سناریوی محتمل برای بورس امروز شنبه 17 مرداد ادامه فضای مثبت و تقاضای بالا در شروع معاملات است. افزایش ورود پول حقیقی، رشد ارزش معاملات خرد، افزایش ارزش صفهای خرید و حضور ۹۴ درصد نمادها در محدوده مثبت، همگی از تداوم قدرت خریداران حکایت دارند.
از طرف دیگر، رشد بیش از ۲ درصدی شاخصها برای چندمین مرحله متوالی میتواند احتمال افزایش عرضه و شناسایی سود در بخشی از نمادها را بالا ببرد. بهخصوص در نمادهای کالایی و صندوقهایی که روز چهارشنبه شاهد خروج پول حقیقی بودند.
بنابراین انتظار میرود بورس امروز شنبه 17 مرداد همچنان با برتری تقاضا نسبت به عرضه آغاز شود، اما در ادامه معاملات شاهد افزایش عرضه و نوسان در برخی نمادهای بزرگ باشیم. در صورت حفظ ورود پول حقیقی و باقی ماندن ارزش صفهای خرید در سطوح بالا، شانس تداوم روند صعودی شاخص کل بیشتر خواهد بود.