کودک یکسال و نیمه قربانی انتقام شد
منابع محلی در هرات از مرگ یک کودک یکسال و نیمه پس از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان خبر دادهاند.
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا، بر اساس این گزارشها، یک زن متهم است که کودک یکسال و نیمه خانواده صاحبکار سابق خود را از طبقه پنجم یک ساختمان به پایین پرتاب کرده است. این کودک که بهتازگی همراه مادرش از آلمان به هرات آمده بود، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
منابع محلی اعلام کردهاند این حادثه پس از آن رخ داده که همکاری خانواده با زنی که حدود ۱۵ سال برای آنها کار میکرد، پایان یافته بود.
به گفته این منابع، زن متهم پس از بازداشت به ارتکاب این جرم اعتراف کرده است.
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