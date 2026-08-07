تحریمهای جدید و خصمانه آمریکا علیه ایران
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه تحریمهای جدیدی را علیه شرکتها، صرافیها و واسطههای مالی در ارتباط با ایران اعمال کرد.
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به گزارش نابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای مدعی شد: «خرید نفت ایران توسط پالایشگاههای موسوم به تیپات، شریان حیاتی اقتصادی اصلی برای ایران محسوب میشود.»
در بیانیهای جداگانه، «تامی پیگوت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که هدف از این اقدامات، «قطع شریانهای مالی» ایران است.
پیگوت ادعا کرد: «تهران از طریق این شبکهها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا کرده و تحریمهایی را که برای محدود کردن فعالیتهای این کشور طراحی شدهاند دور زده است.»
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