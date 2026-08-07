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واکنش همتی به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا

در پی اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق در روزهای آینده، همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: فارغ از اینکه این توافق انجام شود یا نه، همین اظهارات با برخی مواضع قبلی درباره قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصاد ایران در تعارض است.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۵۶
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همتی

به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی شامگاه جمعه اظهار داشت: تردیدی نیست که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌روست و شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری را تشدید کرده است؛ اما این واقعیت با تصویری که پیش‌تر از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران ارائه می‌شد، تفاوت زیادی دارد.

همتی همچنین با اشاره به تحولات اقتصاد آمریکا گفت: انتشار گزارش امروز اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، موسوم به NFP، در کنار تحولات قیمت بنزین و برخی دیگر از شاخص‌های کلان، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا نیز با فشارها و ریسک‌های قابل توجهی مواجه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: در داخل کشور تلاش شده است شتاب رشد نقدینگی، تورم و نوسانات بازار ارز تا حد امکان کنترل شود؛ همچنان که در گزارش تورم تیرماه مشهود بود.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی نیز جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی است و در این زمینه تمهیداتی در دست اجراست.

گفتنی است اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که گفت‌وگوهای واشنگتن و تهران ادامه دارد و دو طرف ممکن است تا پایان هفته به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست یابند. وی مدعی شد این توافق آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی را تضمین خواهد کرد.

در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرد تهران هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا ندارد و گفت‌وگوهای غیرمستقیم با میانجیگری عمان تنها بر تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز متمرکز است.

در کنار تحولات سیاسی که سبب شد امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی چهار درصد کاهش یابد، ناظران بازار، تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس برای افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکه‌ای تولید نفت از ماه سپتامبر را از عوامل فشار بر قیمت‌ها و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی عنوان می کنند.

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برچسب ها
همتی بانک مرکزی آمریکا اسکات بسنت ایران توافق مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز بازگشایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
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0
پاسخ
واقعا اظهار نظر اوارزش باز نشر ندارد او تنها بفکر افزایش قیمت ارز به هر بهانه است از مهر ۱۴۰۳ بدنبال افزایش نرخ ارز بود وتا امروز به هیچ عنوان تمامی ندارد مصاحبه های اورا ببینید وقتی ارز را به بهانه تک نرخی گران کرد چه شد هرکاری باید نتیجه مناسب را بدهد قیمت ارز فقط تابع نظر صادر کننده است مطمئن باشید اگر تمام تحریم ها حذف بشود قیمت را دستوری گران خواهند کرد
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