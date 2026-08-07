در پی اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق در روزهای آینده، همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: فارغ از اینکه این توافق انجام شود یا نه، همین اظهارات با برخی مواضع قبلی درباره قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصاد ایران در تعارض است.

به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی شامگاه جمعه اظهار داشت: تردیدی نیست که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌روست و شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری را تشدید کرده است؛ اما این واقعیت با تصویری که پیش‌تر از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران ارائه می‌شد، تفاوت زیادی دارد.

همتی همچنین با اشاره به تحولات اقتصاد آمریکا گفت: انتشار گزارش امروز اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، موسوم به NFP، در کنار تحولات قیمت بنزین و برخی دیگر از شاخص‌های کلان، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا نیز با فشارها و ریسک‌های قابل توجهی مواجه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: در داخل کشور تلاش شده است شتاب رشد نقدینگی، تورم و نوسانات بازار ارز تا حد امکان کنترل شود؛ همچنان که در گزارش تورم تیرماه مشهود بود.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی نیز جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی است و در این زمینه تمهیداتی در دست اجراست.

گفتنی است اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که گفت‌وگوهای واشنگتن و تهران ادامه دارد و دو طرف ممکن است تا پایان هفته به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست یابند. وی مدعی شد این توافق آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی را تضمین خواهد کرد.

در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرد تهران هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا ندارد و گفت‌وگوهای غیرمستقیم با میانجیگری عمان تنها بر تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز متمرکز است.

در کنار تحولات سیاسی که سبب شد امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی چهار درصد کاهش یابد، ناظران بازار، تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس برای افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکه‌ای تولید نفت از ماه سپتامبر را از عوامل فشار بر قیمت‌ها و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی عنوان می کنند.