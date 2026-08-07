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عامل پنهان بی‌حالیِ صبح‌های جمعه

احساسِ خستگی و خواب‌آلودگی بعد از خوردنِ صبحانهٔ روز تعطیل، تمامِ انرژیِ خانواده را می‌بلعد؛ اما با چند تغییرِ ساده و ارزان در سفره، می‌توانید نشاط را فوراً به جسمتان برگردانید!
کد خبر: ۱۳۸۸۵۶۸
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سلامت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عقربه‌های ساعت به ۱۰ صبحِ جمعه نزدیک شده است. سفرهٔ صبحانه جمع شده یا در حالِ جمع‌شدن است و خانواده بعد از خوردنِ نان، پنیر، گوجه، خیار و چند لیوان چایِ شیرین، به‌جای اینکه پرانرژی باشند، به طرز عجیبی احساسِ سنگینی، نفخ، خواب‌آلودگی و سستیِ مفاصل می‌کنند! 

ما با عشق این سفره را می‌چینیم تا خستگیِ هفته را از تن بیرون کنیم، اما عادتِ سالیانِ ما به این ترکیبِ پرطرف‌دار، باعث شده متوجهِ طبعِ پنهانِ آن نشویم. دستگاه گوارشِ انسان در ساعاتِ اولیهٔ روز، نیازمندِ حرارت است تا موتورِ بدن را روشن کند؛ اما ورودِ این حجم از غذا‌های سردمزاج، دقیقاً مثل ریختنِ آبِ یخ روی آتشِ تنور معده عمل می‌کند. یک مدیرِ مدبرِ خانه، با یادگیریِ مهارتِ اصلاح طبع صبحانه، منویِ روزِ تعطیل را به‌گونه‌ای متعادل می‌کند که جمعهٔ عزیزانش، به‌جای چرت‌زدن پایِ تلویزیون، بانشاط و طراوت سپری شود.

زمان‌سنجی در تغذیه؛ رازِ پنیر در کلامِ معصوم

در مکتبِ انسان‌سازِ اسلام، تغذیه رابطهٔ مستقیمی با سلامتِ روان و شادابیِ بدن دارد. پیشوایانِ ما با اشرافِ کامل به فیزیولوژیِ انسان، دستورالعمل‌هایِ بی‌نظیری برای ایجادِ تعادل در مزاج ارائه داده‌اند. در طب سنتیِ ایرانی، پنیر طبعی به‌شدت «سرد و تَر» دارد و ازآنجاکه مغز در طولِ خوابِ شبانه دچارِ سردی می‌شود، مصرفِ پنیر در اولِ صبح، این سردی را دوچندان کرده و باعثِ کندیِ ذهن می‌شود.

به همین دلیل است که اهل‌بیت (علیهم‌السلام) خوردنِ پنیر در صبح را نهی کرده و آن را برای وعدهٔ شام مفید دانسته‌اند. اما اگر قرار بر مصرفِ آن شد، در روایتی دربارهٔ مصلحِ این غذا می‌فرمایند: «پنیر و گردو اگر با هم جمع شوند، درمان و دارو هستند؛ ولى اگر از هم جدا شوند، درد و بیمارى‌اند.» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۳۴۰)

وقتی ما با افزودنِ گرمی‌جات به سفره، طبعِ غذا را متعادل می‌کنیم، در واقع آتشِ تنور گوارش را روشن نگه داشته و جانِ تازه‌ای به خانواده می‌بخشیم.

۳ گامِ کاربردی برای اصلاح طبع صبحانه

اگر همین‌الان احساسِ بی‌حالی می‌کنید یا می‌خواهید از این به بعد سفره‌هایِ پرانرژی‌تری بچینید، این سه تغییرِ هوشمندانه و در دسترس را در خانه‌تان پیاده کنید:

گام اول (تزریقِ قوت و حذفِ پنهانِ شکر):

بهترین جایگزین برای شروعِ روز تعطیل، استفاده از ترکیبِ «ارده و شیره» یا «کره و عسل» است. این خوراکی‌ها نه‌تنها طبعِ بسیار گرمی دارند، بلکه قوت و انرژیِ بی‌نظیری به جسمِ خستهٔ شما می‌دهند. ترفندِ طلایی اینجاست: وقتی کامِ خانواده با این خوراکی‌های مقوی شیرین می‌شود، ناخودآگاه نیاز به ریختنِ شکر در چای به حداقل می‌رسد و شما با یک تیر دو نشان می‌زنید و بدن را از مضراتِ شکرِ سفید نجات می‌دهید!

گام دوم (قانونِ پنیر از ایده‌آل تا اقتصادی):

اگر خانواده اصرار به مصرف پنیر دارند، حتماً آن را با مغزِ «گردو» همراه کنید تا مصداقِ روایتِ معصوم شده و تبدیل به دارو شود. اما اگر گردو برای بودجهٔ این ماهِ شما گران است، اصلاً جای نگرانی نیست؛ یک پیاله پُر از «سیاه‌دانه» کنارِ پنیر بگذارید. سیاه‌دانه (با وجود طعمِ خاصش) ارزان‌ترین و قوی‌ترین مصلح است که زهرِ سردیِ پنیر را می‌گیرد و اگر از هیچ‌کدامِ اینها استفاده نمی‌کنید، حداقل یک لطفِ بزرگ به بدنتان بکنید: پنیر را با خیار و گوجه همراه نکنید تا «بمبِ سردی» در معده‌تان منفجر نشود!

گام سوم (مدیریتِ روغن در نیمرو‌های جمعه):

خیلی از خانواده‌ها برای تنوعِ روز تعطیل، سراغِ پختنِ نیمرو یا املت می‌روند. سعی کنید برای پختِ تخم‌مرغ از «روغن حیوانی» استفاده کنید؛ روغنی که هم طبعِ گرمی دارد و هم خاصیت و قوتِ فراوانی به غذا می‌بخشد. اما اگر این روغن در دسترستان نیست و مجبور به استفاده از روغن‌های صنعتی هستید، حتماً به «حداقلِ روغن» اکتفا کنید تا ضرر و سنگینیِ کمتری از این ناحیه به کبد و گوارشِ خانواده وارد شود.

یک روزِ تعطیلِ واقعی برای خانواده

لذتِ یک روز تعطیل، به دورهمی بانشاط و خنده‌های ازته‌دل گره‌خورده است؛ نه به چرت‌زدن‌های از سرِ بی‌حالی. وقتی با آگاهی از اصولِ سادهٔ تغذیه، اصلاح طبع صبحانه را در خانهٔ خود اجرا می‌کنید، نشان می‌دهید که سلامتِ جسم و روانِ خانواده‌تان برای شما اولویت دارد. با همین چند تغییرِ هوشمندانه در سفره، خستگی و رخوت از درِ خانه بیرون می‌رود و جای خود را به انرژی، نشاط و حوصله‌ای می‌دهد که برای ساختنِ یک جمعهٔ به‌یادماندنی به آن نیاز دارید.

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