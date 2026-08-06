تکذیب یک خبر درباره سردار ذوالقدر

در حالیکه برخی رسانه‌ها با انتشار عکس فوق مدعی شده‌اند سردار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل اقامت فرزندش در خارج از کشور استعفا داده است، این موضوع تکذیب می‌شود.

به گزارش تابناک؛ در حالیکه برخی رسانه ها با انتشار عکس فوق مدعی شده اند سردار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل اقامت فرزندش در خارج از کشور استعفا داده است، این موضوع تکذیب می شود.

بنا بر اطلاع تابناک سردار ذوالقدر فاقد فرزند پسر هستند.