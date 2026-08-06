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تکذیب یک خبر درباره سردار ذوالقدر

در حالیکه برخی رسانه‌ها با انتشار عکس فوق مدعی شده‌اند سردار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل اقامت فرزندش در خارج از کشور استعفا داده است، این موضوع تکذیب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۴۶
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19424 بازدید
تکذیب خبر

به گزارش تابناک؛ در حالیکه برخی رسانه ها با انتشار عکس فوق مدعی شده اند سردار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل اقامت فرزندش در خارج از کشور استعفا داده است، این موضوع تکذیب می شود.

بنا بر اطلاع تابناک سردار ذوالقدر فاقد فرزند پسر هستند.

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ذوالقدر تکذیب شورای عالی امنیت ملی
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