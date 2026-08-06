افشای پروژه آغاز اغتشاش در ایران از طریق کشورهای همسایه

مسعود پزشکیان در گفت و گویش در پایان سال دوم دولت گفت: «پس از اعمال محاصره، راه‌های تجاری با همسایگان را ایجاد کرده و گسترش داده‌ایم... تجارت خود را با آن‌ها گسترش می‌دهیم و دادوستدمان را بیشتر می‌کنیم. چون امکان جابه‌جایی پول را نداریم، طبیعتاً بخشی از مبادلات به‌صورت تهاتری انجام می‌شود... ارتباط ما با همسایگان بسیار بهتر از گذشته است و کشورهای همسایه همکاری بسیار خوبی با ما دارند. یکی از برنامه‌هایی که در جریان این جنگ، اغتشاشات و تنش‌ها طراحی کرده بودند، ایجاد ناآرامی از شمال‌غرب و جنوب‌شرق بود می‌گفتند از آن‌سوی مرزها افرادی وارد می‌شوند و در این مناطق اغتشاش ایجاد می‌کنند؛ اما خود کشورهای منطقه اجازه ندادند کسی به‌راحتی از آن‌طرف وارد شود و اغتشاش ایجاد کند....» این بخش از اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.