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نقشه پولشویی در پوشش مهاجرت به کانادا!

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با ۳۰۰ شاکی و حدود ۴ همت کلاهبرداری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۲۶
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کلاهبرداری در کانادا

سردار «حسین رحیمی» با اشاره به اینکه برابر اخبار به دست آمده به معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد شخصی با هویت معلوم با ایجاد مجموعه‌ای با عنوان شرکت مهاجرتی پارس کانادا اقدامات غیر قانونی متعددی را در قالب مجموعه تحت مدیریتی خود از قبیل کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و... انجام می‌دهد، اظهار کرد: متهم اصلی این پرونده که در سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی، خود را کارآفرین با مدرک فوق دکتری معرفی می‌کرد با همکاری افرادی ذی نفوذ در برخی سازمان ها، اقدام به جعل مدارک مختلف تحصیلی، جعل مدارک زبان خارجه و ... می‌کرد و همچنین با دست یافتن به اطلاعات افراد جویای کار در کشور‌های خارجی با ایجاد مدارک جعلی و حساب‌های ساختگی و جعل مدرک زبان از آنان کلاهبرداری می‌کردند.

به گزارش تابناک به نقل از آفتاب نیوز؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه متهم اصلی این پرونده همچنین با فروش مدارک جعلی دانشگاه در مقطع دکتری وجوهات کلانی را بصورت نقدی، ارز دیجیتال، تهاتر ملک و ... دریافت می‌کرد، افزود: اموال غیر منقول متهمان این پرونده به ارزش بیش از دو همت توقیف و با ورود به هنگام کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی این پرونده از کشور جلوگیری شد که در مجموع میزان وجوه کلاهبرداری توسط متهمان حدود ۴ همت برآورد می‌شود.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه شرکت‌های متعددی توسط اعضا این باند با عناوین مختلف ثبت شده است، گفت: تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر از این موسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و... دریافت و در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه ۷ نفر متهمان اصلی این پرونده (که همگی اعضا یک خانواده میباشند) در حال حاضر مقیم کشور کانادا هستند و رایزنی‌های لازم برای استرداد آنان در حال انجام است افزود: دیگر متهمان این پرونده در داخل کشور شناسایی و ممنوع الخروج شده‌اند و به اتهامات آنان در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری پلیس، وی با تاکید براینکه مالباختگان پرونده‌های مهاجرتی در شرکت پارسی کانادا برای پیگیری پرونده خود به پلیس امنیت اقتصادی فراجا به آدرس اتوبان کردستان خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه نمایند، افزود: رسیدگی به اتهامات اعضا اصلی این باند از قبیل خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک، جعل گذرنامه و... در حال انجام است.

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کلاهبرداری مهاجرت کانادا
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