واکنش ترامپ به درگیری اش با پیت هگست!

ترامپ در واکنش به اخبار مبنی بر درگیری لفظی با پیت هگست مدعی شد: این شایعه توسط "واشنگتن کامپوست" (The Washington ComPost)، یکی از بدترین رسانه‌ها در این حوزه، منتشر شده است، با وجود اینکه ما به آنها گفته بودیم که گزارش آنها کاملاً نادرست است. در واقع، من معتقدم که این "گزارش" جعلی آنها خیانت‌آمیز است.

دونالد ترامپ، در واکنش به اخبار مبنی بر درگیری لفظی با پیت هگست به دلیل کاهش ذخایر تسلیحات نظامی، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: « اخبار جعلی، همانطور که معمول است، شایعات نادرست و کاملاً بی‌اساس را منتشر می‌کنند. من بسیار از عملکرد پیت هیگست (Pete Hegseth) راضی هستم. همه چیز فوق‌العاده بود، از جمله عملیات ما در ونزوئلا، که در کمتر از یک روز به نتیجه رسید و به ما این امکان را داد تا یکی از بدترین جنایتکاران جهان، نیکلاس مادورو، را به عدالت بکشانیم.»

به گزارش تابناک؛ وی افزود: «پیت در ارتش از احترام زیادی برخوردار است و دستاوردهای بزرگی داشته است، از جمله حذف برنامه‌های تنوع و شمول (DEI) و افزایش جذب نیروها به سطوح بی‌سابقه.»

او مدعی شد: «این شایعه توسط "واشنگتن کامپوست" (The Washington ComPost)، یکی از بدترین رسانه‌ها در این حوزه، منتشر شده است، با وجود اینکه ما به آنها گفته بودیم که گزارش آنها کاملاً نادرست است. در واقع، من معتقدم که این "گزارش" جعلی آنها خیانت‌آمیز است.»