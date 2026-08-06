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واکنش تند روسیه به مراسم سالگرد هیروشیما

معاون شورای امنیت روسیه، با انتقاد از برگزاری مراسم هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، گفت که مقامات ژاپنی از جمله نخست‌وزیر و شهردار این شهر، حتی یک بار هم به ایالات متحده به عنوان عامل این بمباران اشاره نکردند و این سکوت را «مایه شرمساری» توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۹۷
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4789 بازدید
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واکنش روسیه به هیروشیما

 «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به مراسم هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، از مقام‌های ژاپنی به دلیل خودداری از اشاره به عامل این حمله -ایالات متحده- انتقاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ مدودف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مایه شرمساری است که در یادآوری بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی، نه نخست‌وزیر ژاپن و نه هیچ مقام ژاپنی حتی یک بار هم اشاره نکردند که چه کسی این کار را انجام داد.»

او همچنین گفت: «ژاپن تابع ایالات متحده است و روزی به یک رونین تبدیل خواهد شد.»

رونین در فرهنگ ژاپن به یک سامورایی گفته می‌شود که ارباب خود را از دست داده و بی‌سرور و مستقل شده است. مدودف با این استعاره می‌گوید ژاپن اکنون «تابع آمریکا» است، اما روزی از وابستگی به واشنگتن رها شده و به کشوری مستقل تبدیل خواهد شد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که «کازومی ماتسوی» شهردار هیروشیما، در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی این شهر به دست آمریکا، بدون اشاره به عامل بمباران، از «تهاجم روسیه به اوکراین» انتقاد کرد.

 

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هیروشیما روسیه ژاپن بمباران اتمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
4
4
پاسخ
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