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بیانیه خانواده لاریجانی به شایعات جنجالی پایان داد

خانواده شهید لاریجانی در واکنش به اظهاراتی درباره چگونگی شهادت علی لاریجانی، ضمن رد گمانه‌زنی‌های فاقد پشتوانه، از شخصیت‌ها، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست تا از طرح اظهارات شتاب‌زده و غیرکارشناسی پرهیز کنند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۸۶
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بیانیه خانواده لاریجانی

خانواده شهید لاریجانی در پی اظهاراتی در فضای مجازی از جانب یک نماینده مجلس،  از همه صاحبان تریبون دعوت می‌کند از اظهارات شتاب زده و غیر کارشناسی شدیداً اجتناب کنند. 

به گزارش تابناک؛ در ادامه این بیانیه آمده است: خانواده شهید مستمراً در حال پیگیری ابعاد این مسئله از نهادهای مسئول می‌باشند و چنین  ادعایی نه تنها مورد تایید نهادهای مسئول نبوده، بلکه اساساً بعنوان یکی از فرضیه‌های حادثه هم مطرح نشده است و شهید دکتر مرتضی اساساً هیچ تلفن  همراهی از ماهها قبل از جنگ رمضان تا روز شهادت همراه نداشتند و نسبت به این مسئله نیز در خصوص سایر همراهان بسیار حساسیت داشتند.

بی‌تردید روشن شدن ابعاد این حادثه، مستلزم بررسی‌های دقیق، کارشناسانه و مبتنی بر اسناد معتبر است و هرگونه نتیجه‌گیری شتاب‌زده یا طرح گمانه‌های فاقد پشتوانه، نه‌ تنها کمکی به کشف حقیقت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی و رنجش بازماندگان شهید شود.  

از این‌رو، خانواده شهید از همه شخصیت‌های محترم، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی تقاضا دارد تا پیش از اعلام نظر درباره علل و جزئیات این حادثه، منتظر گزارش‌های رسمی و مستند مراجع مسئول بمانند و از انتشار تحلیل‌های فاقد اعتبار پرهیز کنند.  

امید است حقیقت، آن‌گونه که هست و بدون هیچ ابهام و ملاحظه‌ای، از مسیر قانونی و تخصصی برای مردم شریف ایران روشن شود و یاد و راه شهید نیز از هرگونه حاشیه و گمانه‌زنی مصون بماند.

با احترام
خانواده شهید لاریجانی
 

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