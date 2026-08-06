پیام صریح و جدید یوسف پزشکیان

مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور تصریح کرد: اگر دولت موفق شود، ایران موفق می‌شود و اگر دولت شکست بخورد، ایران شکست می‌خورد، مگر این دو با هم هم راستا نیستند؟. این دو با هم یکی هستند و ما در یک کشتی نشسته‌ایم. رشد یکی، به منزله رشد دیگری است و رسانه‌ها می‌توانند در این مورد کمک کنند.



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یوسف پزشکیان روز پنجشنبه، ۱۵ مرداد در جمع اهالی رسانه استان آذربایجان شرقی، قضاوت درست از هر چیزی را منوط به شناخت درست از شرایط دانست و گفت: انتظارات باید متناسب با شرایط کشور باشد. شرایط کشور پیچیده است، قبل از جنگ هم پیچیده بود و جنگ هم آن را مضاعف‌ کرده است.



وی ادامه داد: این طور نیست که این پیچیدگی را فقط جنگ به وجود آورده باشد. کشور موقع تحویل دولت و قبل از شروع جنگ با ۱۵۰۰ همت کسری بودجه مواجه بود و این عدد کمی نیست. ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، مشکل ارز، مشکل آب و مشکلات دیگری وجود داشت که بعضی از آن‌ها از شکاف بین مردم و دولت به وجود آمده بود.



وی تصریح کرد: جنگ به مشکلات مذکور اضافه شد و شرایط را پیچیده‌تر کرد. آقای رئیس جمهور در ابتدا برنامه‌هایی داشت که با توجه به شرایط پیش آمده بعضی‌ها را رها و کارهای دیگری را شروع کرد. مانند پزشکی که بیماری را تحویل گرفته که در کنار خونریزی بیماری دیگری هم دارد، اما اولویت با بند آوردن خونریزی بیمار بوده و مدیریت هم همان اولویت‌بندی است.



پزشکیان متذکر شد: اینکه دولت دستاوردی داشته است یا نه قابل ارزیابی است و اینکه نتوانستیم این را تبیین کنیم، تقصیر ما است. به عنوان مثال قطعی‌های سال دوم با سال اول قابل قیاس نبود.



وی در ادامه در پاسخ به میزان تاثیر محاصره دریایی بر درآمد کشور بیان کرد: نصف درآمد و بودجه کشور از طریق صادرات، ارز و نفت و پتروشیمی و ... است، عمده واردات و صادرات ما حدود ۸۰ درصد از طریق دریا صورت می‌گیرد و سهم بقیه مرزها حدود ۲۰ درصد است. در صورت تداوم محاصره، صادر می‌کنید، اما نمی‌توانید واردات انجام دهید.



مشاور رسانه ریاست جمهوری ادامه داد: دولت تلاش کرده است تا راه‌های ورود را از شمال یا راه‌های دیگر باز کند، اما زیرساخت انتقال کالا و تجهیزات از طریق این مسیرها فراهم نیست. این عدد، هرچند که بالا نیست، اما در مرزهای دیگر بسیار افزایش یافته است، اما حتی این چند برابر شدن هم کفاف نمی‌دهد. علاوه بر اینکه این‌ها کم کم تلاش می‌کنند تا راه‌های دیگر را هم ببندند و فرض کنید دولت درآمد ارزی‌اش را هم از دست بدهد.



وی اضافه کرد: در چنین شرایطی بعضی دوستان پیشنهاد می‌کردند که کمک‌هایی از طریق مالیات انجام شود؛ در حالی که بعضی شرکت‌ها در شرایط جنگی درآمدشان را از دست داده‌اند و توان پرداخت مالیات را ندارند و در این شرایط درآمد مالیاتی دولت هم کاهش پیدا می‌کند.



پزشکیان در رابطه با تورم نیز گفت: تورم در چنین شرایطی ناگزیر است. در صورتی که نمی‌توان صادر و وارد کرد و درآمد مالیاتی داشت، چگونه می‌توان کاری کرد که تورم به وجود نیاید؟. از همه این‌ها می‌توان عبور کرد، اما سختی‌های خودش را دارد.



وی افزود: اینکه آقای رئیس جمهور می‌گوید اگر کسی می‌تواند تورم را کنترل کند، به میدان بیاید، منظورش این نیست که خودش نمی‌تواند. منظورش این است که شدنی نیست. چون عده‌ای به مردم می‌گویند که این‌ها بلد نیستند کاری کنند. اگر بلدید، نشان دهید که بلدید، اما من می‌گویم که این کار به دلیل شرایط پیچیده، شدنی نیست.



وی بیان کرد: رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی در جایی به وجود می‌آید که آرامش برقرار باشد و در جایی که ناامنی و التهاب وجود دارد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد و رشد به وجود نمی‌آید. علت اینکه کشورهای منطقه تلاش می‌کنند تا جنگ ادامه پیدا نکند، به این دلیل است که خود آن کشورها ضرر می‌کنند. حتی اگر حمله‌ای به آن کشورها صورت نگیرد، اما اگر این منطقه ناامن باشد، اقتصاد آن کشور متضرر خواهد شد.



پزشکیان یادآور شد: طبیعی است که افراد عاقل تلاش کنند که آرامش در منطقه‌شان حاکم باشد و حاشیه‌ای به وجود نیاید. همین اصل در مقیاس کوچک‌تر و در مورد استان‌ها هم صدق می‌کند. اگر بخواهیم استانمان در آرامش باشد، باید حاشیه‌ها را کاهش دهیم، فرض کنید اگر در یک استانی شروع به زمین زدن مقام‌های ارشد و مدیریتی استان کنیم و به جان هم بیفتیم، نتیجه این تفکر، رشد نخواهد بود، بلکه نتیجه آن این خواهد شد که استانمان ضرر خواهد کرد.