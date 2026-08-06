کویت تنها مدرسه ایرانی این کشور را تعطیل کرد

یک منبع در وزارت آموزش و پرورش کویت به خبرگزاری فرانسه گفت که مقامات این کشور دستور تعطیلی یک مدرسه ایرانی محلی را صادر کرده‌اند.

کویت در پی حملات تهران، دستور تعطیلی مدرسه ایرانی را صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ اسرائیل تایمز اعلام کرد، یک منبع در وزارت آموزش و پرورش کویت به خبرگزاری فرانسه گفت که مقامات این کشور دستور تعطیلی یک مدرسه ایرانی محلی را صادر کرده‌اند.

این منبع دلیلی برای تعطیلی تنها مدرسه ایرانی این کشور ارائه نکرد.

در متن این تصمیم که خبرگزاری فرانسه آن را مشاهده کرده، آمده است: «وزیر آموزش و پرورش حکمی مبنی بر لغو مجوز آموزشی مدرسه خصوصی ایرانی و تعطیلی آن صادر کرد.»

بر اساس این تصمیم، پذیرش دانش‌آموزان جدید برای سال تحصیلی پیش‌رو متوقف شده و وزارتخانه از والدین خواسته است تا فرزندان خود را به مدارس دیگر منتقل کنند.