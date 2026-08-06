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عصبانیت جی دی ونس از ایرانی‌ها

جی دی ونس در اظهاراتی که نشان از عصبانیت آمریکا از پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مواضع عادلانه‌اش در برابر عهدشکنی‌های طرف آمریکایی است، گفت: واقعیت این است که ایرانی‌ها طرف بسیار دشواری برای مذاکره هستند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۱۰
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2987 بازدید
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ونس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: ما از تمام ابزار‌های نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای رسیدن به یک راه حل مناسب با ایران استفاده خواهیم کرد. مذاکرات با ایران پیچیده است و ما از تمام ابزار‌های فشار استفاده خواهیم کرد.

معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه در اظهاراتی بی‌اساس و غیرواقعی ادعا کرد: ایرانی‌ها بین کسانی که می‌خواهند مذاکره کنند و کسانی که می‌خواهند جنگ را ادامه دهند، تقسیم شده‌اند. آمریکا از این وضعیت در موقعیت قوی‌تری بیرون خواهد آمد؛ ما هنوز در نیمه راه هستیم.

وی همچنین علی‌رغم گزارش‌های هر روزه از اختلافات میان مقامات آمریکایی در دولت ترامپ بر سر جنگ در منطقه مدعی شد هیچ اختلافی با رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران وجود ندارد و «ما در دولت برای اجرای تصمیمات او متحد هستیم.»

او در ادامه به افزایش قیمت سوخت در آمریکا اشاره کرد که نتیجه جنگ‌طلبی‌های آمریکا در منطقه است و در اظهاراتی که از واقعیت به دور است مدعی شد: قیمت انرژی کاهش خواهد یافت، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و ما در موقعیت قوی‌تری خواهیم بود.

ونس همچنین رویارویی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را انکار و ادعا کرد: در آخرین دیدار ما هیچ رویارویی با نتانیاهو وجود نداشت؛ بلکه ما یک بحث خوب و صریح داشتیم. اسرائیل شریک بزرگی است و مانند سایر متحدان، ما گاهی اوقات مواضع متفاوتی داریم. وظیفه من پیگیری منافع ایالات متحده است و ما با اسرائیل برای دستیابی به اهداف مشترک صحبت می‌کنیم.

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جی دی ونس ایران مذاکره جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
2
پاسخ
آمریکا و اسراییل. سگ و توله سگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
1
پاسخ
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