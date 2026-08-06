لوئیس فیگو: اینفانتینو باید برود
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، همزمان با برگزاری نشست اضطراری مدیران ارشد فیفا برای بررسی پیامدهای شکست طرح جنجالی واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، لوئیس فیگو با انتشار یادداشتی تند، خواستار استعفای فوری جیانی اینفانتینو شد.
فیگو که در دوران حرفهای خود چهار عنوان قهرمانی لالیگا، یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و توپ طلای فوتبال جهان را به دست آورده، در این یادداشت نوشت: «رفتاری که در روزهای اخیر از اینفانتینو دیدهام، فریبکارانهترین، پستترین و منفعتطلبانهترین رفتاری است که در تمام دوران حضورم در فوتبال شاهد بودهام.»
اسطوره فوتبال پرتغال با اشاره به طرح شکستخورده فیفا برای ایجاد یک شرکت مستقل و واگذاری بخشی از حقوق تجاری و اجرایی جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، تأکید کرد: «کسی که حاضر است تنها برای ثروتمندتر شدن خود و اطرافیانش چنین تغییرات بزرگی را به فوتبال تحمیل کند، متعلق به گذشته است و نباید هیچ نقشی در آینده این ورزش داشته باشد.»
فیگو در ادامه با لحنی صریح افزود: «میتوانم هزاران کلمه درباره مشکلات فیفا بنویسم، اما راهحل فقط در سه کلمه خلاصه میشود؛ اینفانتینو باید برود.»
طرح پیشنهادی فیفا طی هفته گذشته با مخالفت گسترده هواداران، فدراسیونهای ملی، کنفدراسیونهای قارهای و همچنین اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) روبهرو شد؛ تا جایی که اینفانتینو ناچار شد از اجرای آن عقبنشینی کند.
یوفا پیشتر اعلام کرده بود که «روح و حاکمیت فوتبال کالایی برای معامله نیست.»
در ادامه این بحران، کارلوس کوردیرو، از مشاوران ارشد اینفانتینو نیز در اعتراض به این طرح از سمت خود استعفا داد.
با این حال، کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) تاکنون موضع رسمی در قبال این موضوع اتخاذ نکرده و شماری از مدیران ارشد فوتبال آفریقا همچنان از اینفانتینو حمایت کردهاند.
فیگو همچنین رئیس فیفا را به سوءمدیریت و خدشهدار کردن جایگاه ریاست این نهاد متهم کرد و نوشت: «اینفانتینو مقامی را که وعده داده بود ارتقا دهد، بیاعتبار کرده است. او با دروغ، فریب و تلاش برای تأمین منافع شخصی، به فوتبال جهان آسیب زده است.»
فیفا پیشتر اعلام کرده بود درآمد حاصل از این طرح قرار بود دوباره در مسیر توسعه فوتبال سرمایهگذاری شود، اما مخالفان معتقدند واگذاری بخشی از مالکیت تجاری مهمترین تورنمنت فوتبال جهان، آینده این رقابتها را با مخاطره روبهرو میکند.