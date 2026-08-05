غریبآبادی: پیامهایی از آمریکا دریافت کردهایم
به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی وزیر امور خارجه در بخشی از گفتوگوی خود با ایرنا با اشاره به اینکه پیامهایی از آمریکا دریافت کردهایم مبنی بر آمادگی برای بازگشت به تعهدات، گفت: مذاکرهای با آمریکا در روزهای اخیر نداشتهایم.
غریب آبادی گفت: دعوتهایی از رئیس مجلس شورای اسلامی و هم از وزیر امور خارجه برای انجام سفر، از جمله از سوی پاکستان، انجام شده و میشود. ما این مراودات را با پاکستان در سطوح مختلف داشتهایم؛ هم مقامات آنها به ایران سفر کردند و هم مقامات ما به پاکستان رفتند؛ به ویژه پس از شکلگیری گفتوگوها و مذاکرات که پاکستان نیز به عنوان کشور میانجی انجام وظیفه کرد. پاکستان چنین دعوتهایی را انجام داده است، اما هنوز برنامه ریزی نهایی انجام نشده است.
اینکه آمریکا ادعا میکند در حال مذاکره با ایران است، صحت ندارد و مذاکرهای در کار نیست. البته ما پیامهایی را از سوی آمریکا دریافت کردهایم.
محور این پیام ها چه بوده است؟
پیام های دریافتی حاکی از آن است که آمریکا آمادگی کامل برای بازگشت به تعهدات خود را دارد. این پیامها دریافت شده و در واقع خود آمریکاییها آن را اعلام کردهاند. اما اینکه آیا ما تصمیم به ورود به مرحله دوم گرفتهایم یا خیر، باید بگویم این تصمیم همچنان اتخاذ نشده و با توجه به پیچیدگیها و دشواریهایی که عرض کردم، در دست بررسی است.