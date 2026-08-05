صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

لغو چند تحریم عراق ربطی به تفاهم ایران ندارد

برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای، لغو تعداد معدودی تحریم از جانب خزانه‌داری آمریکا، مرتبط با تعاملات دولت عراق با واشنگتن است و ارتباطی به تفاهم‌نامۀ ایران-آمریکا ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۶۸
| |
484 بازدید
ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت: برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای، لغو تعداد معدودی تحریم از جانب خزانه‌داری آمریکا، مرتبط با تعاملات دولت عراق با واشنگتن است و ارتباطی به تفاهم‌نامۀ ایران-آمریکا ندارد.

آمریکا با نقض تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد، روال‌مندشدن ترافیک تنگه را بر هم زد و علاوه بر حملات نظامی و ایجاد حصر دریایی، با لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی، مانع از در دسترس قرار گرفتن پول‌های بلوکه‌شدۀ ایران شد و بازگشت شرایط، منوط به برپایی تدابیر ایرانی در تنگۀ هرمز و عمل واقعی و عینی آمریکا به تعهدات خود است.

این منبع آگاه تأکید کرد که درصورت نهایی‌شدن تفاهم ایران با عمان، بازگشایی تنگۀ هرمز مستلزم ترتیبات جداگانه‌ای است که شامل انجام تعهدات آمریکا هم می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا عمان تنگه هرمز عراق رفع تحریم
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش سی‌بی‌اس از ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران
تحریم‌های ضدایرانی شرکت عراقی رفع شد + جزئیات
مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مدیریت تنگه هرمز
آغاز جلسات ایران و عمان دربار تنگۀ هرمز
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۶ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005pB2
tabnak.ir/005pB2