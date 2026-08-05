لغو چند تحریم عراق ربطی به تفاهم ایران ندارد
برخلاف برخی گمانهزنیها و تبلیغات رسانهای، لغو تعداد معدودی تحریم از جانب خزانهداری آمریکا، مرتبط با تعاملات دولت عراق با واشنگتن است و ارتباطی به تفاهمنامۀ ایران-آمریکا ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۶۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده گفت: برخلاف برخی گمانهزنیها و تبلیغات رسانهای، لغو تعداد معدودی تحریم از جانب خزانهداری آمریکا، مرتبط با تعاملات دولت عراق با واشنگتن است و ارتباطی به تفاهمنامۀ ایران-آمریکا ندارد.
آمریکا با نقض تفاهمنامۀ اسلامآباد، روالمندشدن ترافیک تنگه را بر هم زد و علاوه بر حملات نظامی و ایجاد حصر دریایی، با لغو معافیتهای صادرات نفت و پتروشیمی، مانع از در دسترس قرار گرفتن پولهای بلوکهشدۀ ایران شد و بازگشت شرایط، منوط به برپایی تدابیر ایرانی در تنگۀ هرمز و عمل واقعی و عینی آمریکا به تعهدات خود است.
این منبع آگاه تأکید کرد که درصورت نهاییشدن تفاهم ایران با عمان، بازگشایی تنگۀ هرمز مستلزم ترتیبات جداگانهای است که شامل انجام تعهدات آمریکا هم میشود.
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