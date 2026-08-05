تحریمهای ضدایرانی شرکت عراقی رفع شد + جزئیات
به گزارش تابناک، وزارت خزانهداری آمریکا تحریم یک شرکت و ۲ هواپیمای عراقی را لغو کرد.
بر اساس ادعای آمریکا این اشخاص حقوق و هواپیماها به دلیل ارتباط با ایران تحریم شده بودند.
بر پایه اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا شرکت هواپیمایی فلای بغداد به همراه دو هواپیمای مدل YI-BAF و YI-BAN از فهرست تحریمها خارج شدهاند.
در این حال، یک مقام وزارت خزانهداری به فاکس نیوز گفت: «این اقدام نشاندهنده هیچ تغییری در سیاست آمریکا در قبال دولت ایران، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیچ سازمان تحریمشده، یا هیچ فردی که از طرف این نهادها حمایت میکند یا به نمایندگی از آنها اقدام میکند، نیست. حذف امروز، بخشی از روند معمول اداری و پس از بررسی جزئیات مربوط به FBA انجام شد.»
آنچه اتفاق افتاده است:
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) تحریمهای اعمالشده علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد (Fly Baghdad Airlines - FBA) و دو فروند هواپیمای وابسته به آن را حذف کرد. فلای بغداد پس از ارائه درخواستها و طی کردن روند بازنگری اداری، از فهرست اتباع و اشخاص تحریمشده (SDN List) خارج میشود. این شرکت تغییرات عمدهای در نحوه فعالیتهای خود نشان داده است، بهگونهای که ادامه قرار گرفتن آن در فهرست تحریمها دیگر موجه تشخیص داده نشده است.
حذف تحریمهای مرتبط با مقابله با تروریسم و تحریمهای مرتبط با ایران، نشاندهنده هیچ تغییری در سیاست آمریکا در قبال دولت ایران، نیروی قدس سپاه پاسداران (IRGC-QF)، هیچ سازمانی، یا هر فردی که از این نهادها حمایت میکند یا به نمایندگی از آنها فعالیت دارد، نیست.
لغو تحریم امروز بخشی از روند معمول اداری بوده که پس از بررسی جزئیات مربوط به FBA انجام شده است