مقصد جدید امید عالیشاه مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امید عالیشاه، کاپیتان سابق پرسپولیس فصل آینده فوتبال خود را در گل‌گهر سیرجان دنبال خواهد کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مذاکرات میان عالیشاه و مسئولان باشگاه گل‌گهر طی روز‌های اخیر به نتیجه رسیده و طرفین بر سر تمامی جزئیات قرارداد به توافق نهایی دست یافته‌اند.

عالیشاه که یکی از باسابقه‌ترین بازیکنان تاریخ پرسپولیس محسوب می‌شود، پس از ۱۳ سال حضور در این تیم و کسب افتخارات متعدد، اکنون در آستانه آغاز چالشی تازه در فوتبال ایران با پیراهن گل‌گهر سیرجان و زیرنظر مهدی رحمتی قرار گرفته است.