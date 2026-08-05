صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مقصد جدید امید عالیشاه مشخص شد

مقصد جدید کاپیتان سال‌های گذشته تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۴۱
| |
1702 بازدید
عالیشاه

مقصد جدید امید عالیشاه مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امید عالیشاه، کاپیتان سابق پرسپولیس فصل آینده فوتبال خود را در گل‌گهر سیرجان دنبال خواهد کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مذاکرات میان عالیشاه و مسئولان باشگاه گل‌گهر طی روز‌های اخیر به نتیجه رسیده و طرفین بر سر تمامی جزئیات قرارداد به توافق نهایی دست یافته‌اند.

عالیشاه که یکی از باسابقه‌ترین بازیکنان تاریخ پرسپولیس محسوب می‌شود، پس از ۱۳ سال حضور در این تیم و کسب افتخارات متعدد، اکنون در آستانه آغاز چالشی تازه در فوتبال ایران با پیراهن گل‌گهر سیرجان و زیرنظر مهدی رحمتی قرار گرفته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امید عالیشاه پرسپولیس گل گهر سیرجان تابناک ورزشی
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چاقوکشی در لندن؛ ۴ نفر زخمی شدند
استقلال در انتظار آدان پس از پایان همکاری با رضاییان؛ نوش‌دارو به سهراب نرسید
یک ایرانی پنجمین پاسور برتر دنیا شد
ستاره لیورپول به سوپرلیگ ترکیه پیوست
تأکید سفیر ژاپن بر تسهیل اعزام کاروان ایران
پایان همکاری استقلال با رامین رضاییان
چرا بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس نهایی نشد؛ بن‌بست احساسی و ترافیک در سمت راست
مشروعیت‌زدایی از ریاست اینفانتینو در فیفا؛ فوتبال ایران و تاج کجای قصه هستند؟
رئیس فیفا دست به دامان آمریکا شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۶ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005pAb
tabnak.ir/005pAb