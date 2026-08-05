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به گزارش تابناک؛ رویترز مدعی شد: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برخی تحریم‌های مرتبط با ایران را لغو می‌کند.

بر اساس جزئیاتی که روز چهارشنبه در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، ایالات متحده تحریم‌های مرتبط با مقابله با تروریسم علیه دو فروند هواپیما و سه شرکت هواپیمایی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را لغو کرده است.