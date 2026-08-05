باد شدید در راه تهران

طبق پیش بینی ها از عصر پنجشنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ارتفاعات و همچنین مناطق جنوبی و غربی همراه با خیزش خاک پیش بینی و به مردم توصیه می شود در روزهای آخر هفته در مناطق شمالی و کوهستانی استان اتراق نکنند و مراقب سقوط اجسام باشند.





به گزارش تابناک؛ مدیرکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طبق پیش بینی ها از عصر پنجشنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید در ارتفاعات و همچنین مناطق جنوبی و غربی همراه با خیزش خاک پیش بینی و به مردم توصیه می شود در روزهای آخر هفته در مناطق شمالی و کوهستانی استان اتراق نکنند و مراقب سقوط اجسام باشند.