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پیکر مریم همتیان تشییع شد

پیکر مریم همتیان بازیگر جوان سینما با حضور همکاران او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۰۵
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مریم همتیان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پیکر مریم همتیان بازیگر جوان سینما با حضور همکاران او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

مریم همتیان بازیگر جوان سینما متولد سال ۱۳۷۲ بود. این بازیگر سینما اواسط بازی در فیلم خارپشت متوجه بیماری خود شد و مبارزه با سرطان را آغاز کرد تا در نهایت پس از دو سال مبارزه، عصر یکشنبه ۱۱ مرداد دار فانی را وداع گفت.

پیکر این بازیگر امروز صبح چهارشنبه تشییع و در قطعه هنرمندان آرام گرفت.

عادل تبریزی، مهدی قربانپور، حنیف سروری و جمع دیگری از همکاران همتیان در مراسم بدرقه وی حاضر بودند.

این بازیگر جوان از سال ۱۳۹۲ وارد عرصه بازیگری شد و پس از گذراندن دوره‌های بازیگری در موسسه کارنامه و آزاد فیلم، اولین کار سینمایی خود را در سال ۱۳۹۵ در فیلم «طلاقم بده» به کارگردانی محمدعلی سجادی تجربه کرد. پس از آن در سال ۱۳۹۸ در فیلم «گیج گاه» به کارگردانی عادل تبریزی در نقشی متفاوت به ایفای نقش پرداخت.

«فصل آلوچه‌های سبز»، «بالاتر از سیاهی» و «خارپشت» فیلم‌های آماده نمایش مریم همتیان هستند.

همتیان با فیلم «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی در سال ۱۴۰۳ در جشنواره شانگهای حضور یافت.

عادل تبریزی کارگردان سینما که مریم همتایان در آن ایفای نقش کرده بود، در حاشیه مراسم گفت مریم بازیگر بسیار خوب، محبوب و دوست داشتنی بود. قدرش دانسته نشد.

او افزود اگر مریم نبود گیجگاه هرگز ساخته نمی‌شود.

به گفته کارگردان گیجگاه، مریم هنرمند و مهربان و آگاه بود. سواد را برای زندگی در سینما می‌خواست سوادش را تبدیل به فرو تنی و عشق و امید می‌کرد. مریم عاشق بازیگری نبود عاشق ماهیت سینما و عاشق تاریخ سینما بود.

تبریزی افزود: عشق فرصتی بود برای او که هرروز در بستر بیماری تاریخ سینما استوری کند و کلمه امید را بین تمام ناامیدی اطرافیانش بیندازد. مریم امیدوار رفت. حالا آگاهی از امیدواریش برای ما تسکین است.

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مریم همتیان بازیگر سینما تشییع
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