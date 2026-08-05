چین ۶ نهاد آمریکایی را تحریم کرد

دولت چین در واکنش به تحریم‌های آمریکا به بهانه استفاده از کار اجباری علیه اقلیت اویغور، چند نهاد تجاری آمریکایی را در لیست تحریمهای خود قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دولت چین در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های چینی به بهانه استفاده از «کار اجباری»، محدودیت‌ها و اقدامات متقابلی را علیه شش نهاد آمریکایی اعمال کرد.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این تحریم‌ها شامل Applied DNA Sciences، Stratum Reservoir، Altana Technologies، Responsible Business Alliance، Verite Group و سازمان Human Rights in China می‌شود. این تصمیم با تصویب سازوکار ملی هماهنگی مقابله با تحریم‌های خارجی چین اتخاذ شده است.

پکن در بیانیه‌ای تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی با ادعای «کار اجباری» در منطقه سین‌کیانگ، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، اصول اساسی روابط بین‌الملل و همچنین تعرض به حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای چین است.

وزارت بازرگانی چین همچنین این شش نهاد آمریکایی را به «همکاری و حمایت از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه سین‌کیانگ» متهم کرد و اعلام کرد تمامی معاملات و همکاری‌های چین با این نهاد‌ها ممنوع خواهد بود.

این واکنش پس از آن مطرح شد که آمریکا در ۳۱ جولای (۹ مرداد) واردات محصولات ۴۳ شرکت چینی دیگر را به اتهام نقض حقوق بشر علیه اویغور‌ها و دیگر اقلیت‌ها ممنوع کرد.