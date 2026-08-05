زمانبندی شارژ کالابرگ تغییر کرد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی از مرداد ماه با زمانبندی جدید بر اساس رقم آخر کد ملی ایرانیان مقیم کشور انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر گفت: از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی ۱۵ هرماه، ۲۵ هر ماه و ۵ ماه بعد انجام می‌شود. به‌طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ باشد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوار‌های با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، هرماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: به عبارت روشن‌تر، در مرداد ماه روز پانزدهم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۰ تا ۲ و خانواری حمایتی و نیرو‌های مسلح، روز بیست‌وپنجم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۳ تا ۶ و روز پنجم شهریورماه حساب سرپرست‌های با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ شارژ خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کلیه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شده است و فرآیند تسویه‌حساب با فروشندگان بدون وقفه نهایتا طی سه تا چهار هفته در حال انجام است.

اندایش تصریح کرد: از هموطنان درخواست می‌شود برای اطلاع از زمان دقیق شارژ حساب، از طریق سامانه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام بگیرند و تنها پیامک‌های ارسالی از سرشماره v.refah مورد تأیید است و هیچ‌گونه لینکی در این پیام وجود ندارد.

وی افزود: راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های مجاز از طریق پیام‌رسان «بله» و درگاه و برنامه «شمیم» امکان‌پذیر است و سامانه‌ها و راه‌های ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند، طی اطلاعیه‌های دیگر اعلام خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد.

به گزارش ایسنا، در چارچوب تغییرات جدید، فاصله نوبت‌های شارژ از ۵ روز به ۱۰ روز افزایش یافته است.