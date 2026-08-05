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زمانبندی شارژ کالابرگ تغییر کرد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی از مرداد ماه با زمانبندی جدید بر اساس رقم آخر کد ملی ایرانیان مقیم کشور انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۸۷
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2256 بازدید
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۸
کالابرگ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی، «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر گفت: از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی ۱۵ هرماه، ۲۵ هر ماه و ۵ ماه بعد انجام می‌شود. به‌طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ باشد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوار‌های با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، هرماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: به عبارت روشن‌تر، در مرداد ماه روز پانزدهم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۰ تا ۲ و خانواری حمایتی و نیرو‌های مسلح، روز بیست‌وپنجم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۳ تا ۶ و روز پنجم شهریورماه حساب سرپرست‌های با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ شارژ خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کلیه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شده است و فرآیند تسویه‌حساب با فروشندگان بدون وقفه نهایتا طی سه تا چهار هفته در حال انجام است.

اندایش تصریح کرد: از هموطنان درخواست می‌شود برای اطلاع از زمان دقیق شارژ حساب، از طریق سامانه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام بگیرند و تنها پیامک‌های ارسالی از سرشماره v.refah مورد تأیید است و هیچ‌گونه لینکی در این پیام وجود ندارد.

وی افزود: راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های مجاز از طریق پیام‌رسان «بله» و درگاه و برنامه «شمیم» امکان‌پذیر است و سامانه‌ها و راه‌های ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند، طی اطلاعیه‌های دیگر اعلام خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد.

به گزارش ایسنا، در چارچوب تغییرات جدید، فاصله نوبت‌های شارژ از ۵ روز به ۱۰ روز افزایش یافته است.

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کالابرگ شارژ وزارت کار و رفاه اجتماعی کد ملی نیروهای مسلح سرپرست خانوار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
2
29
پاسخ
واقعا خنده داره الان کسانی که کد ملی ۷ تا ۹ هستند رو یک ماه خوردید دیگه بابا بسه اینقدر جیب مردم زدید خسته نشدید گرانی که بیداد میکنه این چندر غازی هم که می‌دادید زمان تغییر دادید که بره توی جیب خودتون شرم بهتون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
دهک های که نامبردی دهک های ثروتمند و بسیار برخوردار جامعه هستن که کالابرگ پول خورد بچه مدرسه شون هم بحساب نمیاد . پزشکیان به دهک ثروتنمد یک میلیون میده درست مطابق دهکهای اول و فقیر جامعه !! چه مدیریت ماهی !!
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
16
پاسخ
مثلا مردم متوجه نمیشن که کدهای آخر رو یک ماه حقشون رو دولت پزشکیان خورد
دکتر کجایی ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
9
پاسخ
فعلا یارانه مرداد ماه، یک سوم مردم خورده شد. آفرین آقای وزیر ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
2
پاسخ
روش کم کردن یک ماه به روش نوین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
دزدی در روز روشن
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
استادان عزیر شما در کجا دوره دبدید بگوبد ما هم یه دوره برویم کارآموزی
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
3
پاسخ
یارانه ها هم همینجوری با چند روز جابجا کردن یکماه کل مردم رو خوردن
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