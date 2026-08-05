پایان همکاری استقلال با رامین رضاییان
باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیهای از پایان همکاری با رامین رضاییان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۷۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، با توجه به مفاد قرارداد یکساله رامین رضاییان و عدم پذیرش شرایط پیشنهادی باشگاه از سوی این بازیکن برای ادامه همکاری، همچنین با پایان یافتن مهلت تفاهمنامه فیمابین، باشگاه استقلال تصمیم به قطع همکاری با وی گرفت.
باشگاه استقلال ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات رامین رضاییان در مدت حضورش در جمع آبیپوشان، برای این بازیکن در ادامه دوران حرفهای آرزوی موفقیت دارد.
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