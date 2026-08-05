شکست کامل پدافند اوکراین در حمله دیشب

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که این کشور در مقابل حملات شبانه روسیه به کی‌یف، نتوانست حتی یک موشک روسی را رهگیری کند؛ حملاتی که گفته می‌شود ۱۵ کشته برجای گذاشته است. به گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف، ارتش روسیه در یکی از مرگبارترین حملات به پایتخت اوکراین، ۱۱۵ پهپاد و ۲۸ موشک پرسرعت (شامل ۲۴ موشک بالستیک و چهار موشک کروز) شلیک کرد که در حملات با موشک‌های بالستیک، هفت نقطه در کی‌یف هدف قرار گرفت. طبق این گزارش، حمله هوایی گسترده روسیه در شرایطی انجام شده که اوکراین با کمبود شدید مهمات ضد موشک بالستیک مواجه شده است. زلنسکی روز شنبه هم با اذعان به ناکامی پدافند هوایی این کشور، گفته بود که از ۲۷ موشک بالستیک شلیک‌شده در حمله شبانه، فقط یک موشک رهگیری شد. او امروز هم بار دیگر از متحدان غربی‌اش خواست برای تقویت سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین در مقابل حملات روسیه، کمک‌های فوری در اختیار کی‌یف قرار دهند. تلاش اوکراین برای تأمین دست‌کم ۳۰۰ موشک رهگیر به‌منظور حفظ توان پدافند هوایی این کشور در طول زمستان، به‌دلیل کمبود جهانی این موشک‌ها در پی جنگ آمریکا با ایران و در شرایطی که واشنگتن بخش قابل‌توجهی از ذخایر موشک‌های رهگیر خود را مصرف کرده و با محدودیت در تأمین مجدد آنها مواجه است، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.